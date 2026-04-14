BJP विधायक का विवादित बयान, 'पत्थरों को नहीं, आज के 'भगवानों' को पूजें' हरदोई में मचा सियासी बवाल

Hardoi News: ​हरदोई में गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश अपने एक ताजा बयान को लेकर विवादों के केंद्र में आ गए हैं. गांधी मैदान में 'एकीकृत पासी समाज' द्वारा आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के महासम्मेलन में बीजेपी विधायक ने मंच से खुलेआम कहा कि पत्थरों के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'आज का भगवान' बताते हुए जनता से अपील की कि वे जीवित नेतृत्व पर भरोसा करें, क्योंकि उनमें समाज का कल्याण करने और कुछ देने की क्षमता है. बीजेपी विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही आस्था और राजनीति के बीच एक नई बहस छिड़ गई है.

बाद में दी सफाई

​बयान पर मचे बवाल और विरोध की आहट देख भाजपा विधायक ने अब अपनी सफाई पेश की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके वक्तव्य को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि उनका संदेश बेहद साधारण था. बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने तर्क दिया कि पासी समाज में कई कुलदेवताओं के प्रति गहरा अंधविश्वास व्याप्त है, जिसके कारण लोग विकास की मुख्यधारा से दूर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका मकसद समाज को इसी अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकालना था, ताकि लोग उन शक्तियों पर विश्वास करें जो धरातल पर बदलाव ला रही हैं.

मोदी और योगी द्वारा किए गए काम किसी ईश्वरीय कार्य से कम नहीं

बीजेपी ​विधायक ने अपनी सफाई को दोहराते हुए कहा कि मोदी और योगी जी ने देश और समाज के लिए जो कार्य किए हैं, वे किसी ईश्वरीय कार्य से कम नहीं हैं. उन्होंने समाज से अपील की कि वे पत्थरों की पूजा और अंधविश्वास के जाल को त्यागकर देश के शीर्ष नेतृत्व में अपनी आस्था रखें, क्योंकि यही लोग वर्तमान और भविष्य में समाज का उत्थान कर सकते हैं. इस सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी मौजूद रहे. अब देखना यह है कि आस्था पर दिए गए इस कटाक्ष के बाद स्थानीय जनता और धार्मिक संगठनों की क्या प्रतिक्रिया रहती है.

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वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

बीजेपी विधायक का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें सुना जा सकता है कि बीजेपी विधायक कह रहे हैं, साथियों जब हमको कहीं अपनी स्थापना ही करनी है, कहीं महत्व ही करना है, तो हम क्यों न आज के भगवानों के साथ हो जाएं?. ​हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी, निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर हम उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है.

पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे...

आगे वह कह रहे हैं, ​पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं हैं. इसलिए साथियों, ढोंग-पाखंडवाद सब छोड़कर अपने परिवार को, अपने समाज को लेकर चलें. बाद में सफाई देते हुए कहा, नहीं मैं उस मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो इधर-उधर लोग जाकर पाखंड में पड़ते हैं. ये तो हमारे समाज के जीवित देवता रहे हैं. मैं उन पत्थरों की बात कर रहा हूं जो जीवित नहीं रहे हैं, सिर्फ अंधविश्वास में जिनको लोग पूजते हैं. विशेषकर हमारा दलित समाज उसमें ज्यादा जुड़ा हुआ है. मैं उनसे कहना चाहता था कि उन पत्थरों को पूजने की बजाय आज के जो देवता हैं, उनसे पूजिए जो आपका कल्याण कर रहे हैं, आपके लिए योजनाएं दे रहे हैं, आपके समाज को उठाने का काम कर रहे हैं.

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