प्यार का ऐसा अंजाम... गांव में पसरा मातम, अलग-अलग पेड़ों से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका

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हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दुःखद मामला सामने आया है. शुक्रवार सुबह गांव से करीब एक किलोमीटर दूर कुसुमखोर पुल के पास 18 वर्षीय जनेश्वर और 30 वर्षीय विवाहित महिला सरोजनी के शव अलग-अलग पेड़ों से फंदे पर लटके मिले. दोनों शवों के बीच करीब 500 मीटर की दूरी थी. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये अरवल थाना क्षेत्र के हैदराबाद गांव की है. ग्रामीणों के अनुसार जनेश्वर राजस्थान में मजदूरी करता था और गांव की ही शादीशुदा महिला सरोजनी से उसके प्रेम संबंध होने की चर्चा थी.बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात महिला के परिजनों ने युवक के घर पहुंचकर इस संबंध को लेकर शिकायत की थी. इसके बाद जनेश्वर घर से निकल गया और वापस नहीं लौटा.
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
शुक्रवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने पहले युवक और फिर कुछ दूरी पर महिला का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. थाना अरवल पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फील्ड यूनिट की मदद से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने नियमानुसार दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल और आसपास के हालात को देखते हुए पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि जांच अभी जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.
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