प्यार का ऐसा अंजाम... गांव में पसरा मातम, अलग-अलग पेड़ों से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दुःखद मामला सामने आया है. शुक्रवार सुबह गांव से करीब एक किलोमीटर दूर कुसुमखोर पुल के पास 18 वर्षीय जनेश्वर और 30 वर्षीय विवाहित महिला सरोजनी के शव अलग-अलग पेड़ों से फंदे पर लटके मिले. दोनों शवों के बीच करीब 500 मीटर की दूरी थी. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.