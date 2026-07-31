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प्यार का ऐसा अंजाम... गांव में पसरा मातम, अलग-अलग पेड़ों से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका

हरदोई में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में 18 वर्षीय युवक और 30 वर्षीय विवाहित महिला के शव अलग-अलग पेड़ों से फंदे पर लटके मिले. पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच जारी है.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 31, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:49 PM IST
प्यार का ऐसा अंजाम... गांव में पसरा मातम, अलग-अलग पेड़ों से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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