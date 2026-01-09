Advertisement
प्यार पर भारी पड़ा समाज का दबाव! एक ही फंदे पर झूलते मिले प्रेमी युगल, गांव में पसरा सन्नाटा

हरदोई जनपद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर बाग में एक ही साथ  फांसी पर लटके किशोर प्रेमी युगल के शव मिला. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.   

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 09, 2026, 04:53 PM IST
Hardoi police
Hardoi police

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आज यानी शुक्रवार को एक गांव के बाहर एक पेड़ से रस्सी के सहारे एक किशोर और एक किशोरी का शव एक ही फांसी के फंदे पर लटका पाया गया है. दोनों को प्रेमी युगल बताया जा रहा है.घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. 

बताया जा रहा है दोनों अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते थे. इसी वजह से घर वालो को दोनो के सम्बन्धों से एतराज था दोनों कल रात से एक साथ लापता हुए था. जिसके बाद दोनों के शव आज सुबह परिवार वालों को खोजबीन करते समय पेड़ से लटके दिखाई दिया. 

क्या है पूरा मामला?
टड़ियावां कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गयी जब गांव के बाहर पट्टे रैदास के आम के बाग में पेड़ से रस्सी के सहारे फांसी के फंदे पर एक किशोर और किशोरी के शव लटके मिले. जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गयी.फिलहाल दोनों को प्रेमी युगल बताया जा रहा है सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और दोनों के शवों को कब्जे में लिया. 

दोनो अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते थे
मृतकों की पहचान दौलतपुर गांव के 18 वर्षीय जितेंद पुत्र छुन्ना व किशोरी बगल के पैढाई गांव की 17 वर्षीय सपना पुत्री खुशीराम के रूप में हुई है . बताया जा रहा है कि किशोर जितेंद्र किशोरी के गांव में ट्रैक्टर चलाता था वहीं से दोनों के आपस में प्रेम संबंध हुए हैं किशोर पिछड़े वर्ग से राठौर बिरादरी से ताल्लुक रखता था जबकि किशोरी भी पिछड़े वर्ग की भुर्जी बिरादरी से ताल्लुक रखती थी लेकिन दोनों के रिश्ते से घर वालों को ऐतराज था. आशंका है दोनो के सम्बंध को लेकर घर वालो के एतराज के बाद दोनों ने इस तरह का कदम उठाया है. 

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
दोनों कल रात से एक साथ घर से लापता हुए थे घर वाले दोनों की तलाश कर रहे थे इसी दौरान दौलतपुर गांव के एक बाग में दोनों के शव एक ही पेड़ में एक ही फंदे से लटके हुए दिखाई पड़े इसके बाद पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई इस मामले अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

