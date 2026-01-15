Advertisement
घरेलू कलह या ड्यूटी का दबाव! न्यायालय सुरक्षा में तैनात सिपाही फांसी पर झूला, दूसरी शादी के 40 दिन बाद उठाया खौफनाक कदम

Hardoi News:  हरदोई में न्यायालय सुरक्षा में तैनात 2020 बैच के सिपाही का शव उसके किराए के कमरे में फांसी पर लटका मिला.  जानें क्या हैं पूरा मामला ? 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:29 PM IST
हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई. जब न्यायालय सुरक्षा में तैनात 2020 बैच के सिपाही का शव उसके किराए के कमरे में फांसी पर लटका मिला। मृतक की पहचान गौरव प्रजापति (32) पुत्र राजवीर, निवासी ग्राम खैरुल्लापुर,थाना नजीबाबाद,जनपद बिजनौर के रूप में हुई है।घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग स्तब्ध रह गए।

जानकारी के अनुसार यह घटना हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत प्रगति नगर मोहल्ले हुआ हैं. गौरव ,बालकराम वर्मा के मकान में किराए पर रहते थे और वह 4 जनवरी को ही यहां रहने आए थे. पड़ोस में रहने वाले कमलेश कुमार ने पुलिस को बताया कि रात में गौरव किसी से फोन पर बातचीत कर रहे थे. सुबह जब दूध वाला आया और आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो शक होने पर झांककर देखा गया.अंदर का नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए.

गौरव का शव कमरे में छत के कुंडे से कपड़े के सहारे लटक रहा था. सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह और सीओ सिटी अंकित मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि गौरव की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी. इसके बाद उन्होंने बीते 4 दिसंबर को दूसरी शादी की थी. शादी के महज 40 दिन बाद ही सिपाही द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने से हर कोई हैरान है.पुलिस यह जांच कर रही है कि आत्महत्या की वजह घरेलू तनाव था या फिर ड्यूटी का मानसिक दबाव. मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, ताकि मौत के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

