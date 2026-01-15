घरेलू कलह या ड्यूटी का दबाव! न्यायालय सुरक्षा में तैनात सिपाही फांसी पर झूला, दूसरी शादी के 40 दिन बाद उठाया खौफनाक कदम

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई. जब न्यायालय सुरक्षा में तैनात 2020 बैच के सिपाही का शव उसके किराए के कमरे में फांसी पर लटका मिला। मृतक की पहचान गौरव प्रजापति (32) पुत्र राजवीर, निवासी ग्राम खैरुल्लापुर,थाना नजीबाबाद,जनपद बिजनौर के रूप में हुई है।घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग स्तब्ध रह गए।

क्या पूरी घटना जानें ?

जानकारी के अनुसार यह घटना हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत प्रगति नगर मोहल्ले हुआ हैं. गौरव ,बालकराम वर्मा के मकान में किराए पर रहते थे और वह 4 जनवरी को ही यहां रहने आए थे. पड़ोस में रहने वाले कमलेश कुमार ने पुलिस को बताया कि रात में गौरव किसी से फोन पर बातचीत कर रहे थे. सुबह जब दूध वाला आया और आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो शक होने पर झांककर देखा गया.अंदर का नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए.

4 दिसम्बर को दूसरी शादी की थी

गौरव का शव कमरे में छत के कुंडे से कपड़े के सहारे लटक रहा था. सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह और सीओ सिटी अंकित मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.

जानें क्या है बात

बताया जा रहा है कि गौरव की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी. इसके बाद उन्होंने बीते 4 दिसंबर को दूसरी शादी की थी. शादी के महज 40 दिन बाद ही सिपाही द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने से हर कोई हैरान है.पुलिस यह जांच कर रही है कि आत्महत्या की वजह घरेलू तनाव था या फिर ड्यूटी का मानसिक दबाव. मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, ताकि मौत के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

