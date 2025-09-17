 Hardoi News:जनसुनवाई या वसूली केंद्र? हरदोई में समाधान दिवस पर कानूनगो का काला कारनामा, रिश्वत लेते वीडियो वायरल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2925607
Zee UP-UttarakhandHardoi

Hardoi News:जनसुनवाई या वसूली केंद्र? हरदोई में समाधान दिवस पर कानूनगो का काला कारनामा, रिश्वत लेते वीडियो वायरल

Hardoi News:हरदोई के अतरौली थाने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है. इसमें कानूनगो अंबरीष तिवारी युवक से इंस्पेक्टर की मौजूदगी में रुपये लेते दिखे. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है

 

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News:जनसुनवाई या वसूली केंद्र? हरदोई में समाधान दिवस पर कानूनगो का काला कारनामा, रिश्वत लेते वीडियो वायरल

Hardoi News/Ashish dwivedi: हरदोई जिले के अतरौली थाने के अंदर समाधान दिवस पर हुआ एक वाकया अब बड़े विवाद में बदल गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया है. वीडियो में कानूनगो को युवक से खुलेआम रुपये लेते हुए देखा जा सकता है.

वायरल वीडियो से बढ़ी हलचल
वायरल हुए इस वीडियो में छावन क्षेत्र के कानूनगो अंबरीष तिवारी एक युवक से रुपये लेते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं. युवक पैंट की जेब से नोट निकालकर उन्हें सौंपता है और यह सब कुछ अतरौली थाने के अंदर इंस्पेक्टर की मौजूदगी में होता है.वीडियो में दो नोट गिनकर देने का दृश्य साफ देखा जा सकता है.

समाधान दिवस पर हुआ कथित लेन-देन
जानकारी के मुताबिक यह घटना समाधान दिवस के दौरान की बताई जा रही है.मौके पर थाना प्रभारी भी मौजूद थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस अधिकारी ने ऐसी स्थिति में चुप्पी क्यों साधी. वीडियो किसने बनाया और यह कब का है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने शुरू की जांच
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे से लेकर प्रशासनिक अमले तक हलचल तेज हो गई है. हरदोई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.वहीं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/संडीला एसडीएम नारायणी भाटिया ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भ्रष्टाचार पर उठे सवाल
थाने जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह खुलेआम रुपये लेना भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े करता है. समाधान दिवस जैसे सार्वजनिक मंच पर हुई इस घटना ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

यह भी पढ़ें:Varanasi News: पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी को बड़ी सौगात, 130 करोड़ की 650 परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास

 

 

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
जनसुनवाई या वसूली केंद्र? हरदोई में समाधान दिवस पर कानूनगो का काला कारनामा
Varanasi latest news
130 करोड़ से काशी की बदलेगी सूरत, PM मोदी के जन्मदिन पर 650 परियोजनाओं का शिलान्यास
Mahoba news
बुन्देलों ने खून से खत लिखकर पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की दी बधाई, की ये बड़ी मांग
Azamgarh news
आजमगढ़ में भीषण हादसा, दो बाइक की जोरदार टक्कर में तीन की मौत, 1 की हालत गंभीर
prayagraj news
बाढ़ का पानी हटा तो गंदगी से पटा मोहल्ला, बीमारियों का खौफ बढ़ा रही धड़कनें
Jhansi News
घरवाली और साली ने प्रेमी संग मिलकर उतारा था मौत के घाट,झांसी में मर्डर केस का खुलासा
Unnao News
डिजिटल क्लास से खेलकूद तक..उन्नाव का ये सरकारी स्कूल दे रहा प्राइवेट स्कूलों को मात
Sambhal news
संभल में प्रशासन का गरजा बुलडोजर, अरमान होटल ढहा , मालिक ने लगाए ये आरोप
Sitapur news
सीतापुर में मनरेगा घोटाला? बिना काम कराए भुगतान निकालने का आरोप, सांसद का CM को पत्र
Jhansi News
अरविंद हत्याकांड में बड़ा एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल मुख्य आरोपी फरार
;