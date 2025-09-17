Hardoi News:जनसुनवाई या वसूली केंद्र? हरदोई में समाधान दिवस पर कानूनगो का काला कारनामा, रिश्वत लेते वीडियो वायरल

Hardoi News/Ashish dwivedi: हरदोई जिले के अतरौली थाने के अंदर समाधान दिवस पर हुआ एक वाकया अब बड़े विवाद में बदल गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने प्रशासनिक तंत्र को हिला दिया है. वीडियो में कानूनगो को युवक से खुलेआम रुपये लेते हुए देखा जा सकता है.

वायरल वीडियो से बढ़ी हलचल

वायरल हुए इस वीडियो में छावन क्षेत्र के कानूनगो अंबरीष तिवारी एक युवक से रुपये लेते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं. युवक पैंट की जेब से नोट निकालकर उन्हें सौंपता है और यह सब कुछ अतरौली थाने के अंदर इंस्पेक्टर की मौजूदगी में होता है.वीडियो में दो नोट गिनकर देने का दृश्य साफ देखा जा सकता है.

समाधान दिवस पर हुआ कथित लेन-देन

जानकारी के मुताबिक यह घटना समाधान दिवस के दौरान की बताई जा रही है.मौके पर थाना प्रभारी भी मौजूद थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस अधिकारी ने ऐसी स्थिति में चुप्पी क्यों साधी. वीडियो किसने बनाया और यह कब का है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है.

प्रशासन ने शुरू की जांच

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे से लेकर प्रशासनिक अमले तक हलचल तेज हो गई है. हरदोई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.वहीं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/संडीला एसडीएम नारायणी भाटिया ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

भ्रष्टाचार पर उठे सवाल

थाने जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह खुलेआम रुपये लेना भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े करता है. समाधान दिवस जैसे सार्वजनिक मंच पर हुई इस घटना ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

