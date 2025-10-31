Advertisement
200 रुपये उधारी मांगने पर बुजुर्ग की हत्या, हरदोई में देवर भाभी का खाैफनाक कांड!

Hardoi News: बुजुर्ग गांव में ही किराना की दुकान चलाते थे. आरोप है कि गांव के ही देवर भाभी पर 200 रुपये उधार थे. शुक्रवार को उधार मांगने पर देवर भाभी ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:31 PM IST
Hardoi News: हरदोई में हरपालपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में एक सनसनीखेज हत्या ने इलाके में दहशत फैला दी है. 60 वर्षीय बुजुर्ग किराना दुकानदार इंद्रपाल उर्फ भूरा का रक्तरंजित शव गांव के बाहर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के पास पड़ा मिला. शुरुआती जांच में सिर पर ईंट, कुल्हाड़ी और डंडे से प्रहार की आशंका जताई जा रही है. शव के पास खून से सना डंडा भी बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि महज 100-200 रुपये को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग दुकानदार की बेरहमी से हत्या की गई है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर गहन छानबीन शुरू कर दी है. 

यह है पूरा मामला 
परिजनों के मुताबिक, इंद्रपाल पलिया चौराहे पर एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे. वे रोजाना शाम को घर पर भोजन करने के बाद दुकान पर लेटने चले जाते थे. शुक्रवार शाम करीब सात बजे वे घर से निकले थे, लेकिन दुकान नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी. रात में गांव के बाहर कॉलेज के पास उनका शव देखा गया. इसकी सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी मच गई. 

गांव के ही युवक पर 200 रुपये उधारी का मामला 
पीड़ित के बेटे सुरजीत ने बताया कि उसके पिता का गांव के ही छंगा की भाभी पर 100-200 रुपये की उधारी थी. वे बार-बार रुपये मांग रहे थे, लेकिन भाभी चुकाने से बच रही थी. आज शाम को इसी बात पर झगड़ा हुआ था. छंगा और उसकी भाभी ने गुस्से में आकर सिर पर वारकर पिता की हत्या कर दी और दोनों फरार हो गए. परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर छंगा और उसकी भाभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

पुलिस ने जांच शुरू की 
मौके पर पहुंची हरपालपुर थाने की पुलिस टीम ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मृतक के बेटे सुरजीत की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. 

