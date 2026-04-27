‘YOU SHUT UP…’ हरदोई में महिला से बदसलूकी पर बवाल, अब प्रबंधक पर गिरेगी गाज, बीएसए ने शुरू की जांच

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में निजी स्कूलों की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल में एक अभिभावक के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आ गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजित सिंह ने जांच टीम गठित की, जिसने सोमवार को स्कूल पहुंचकर करीब दो घंटे तक गहन जांच की. इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा और स्कूल के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर जब्त कर लिया गया.

बीएसए ने शुरू की जांच

जांच के दौरान टीम ने न केवल वायरल वीडियो की सच्चाई खंगाली, बल्कि विद्यालय की व्यवस्थाओं और बिल्डिंग से जुड़ी खामियों की भी पड़ताल की. बीएसए डॉ. अजित सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया विद्यालय की प्रबंधक ममता मिश्रा की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है और स्कूल में अन्य कई अनियमितताएं भी सामने आई हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को निंदनीय बताते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

प्रबंधक ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

वहीं, दूसरी ओर विद्यालय की प्रबंधक ममता मिश्रा ने आरोपों को सुनियोजित साजिश बताते हुए अभिभावक के साथ अभद्रता पर माफी मांग ली है. इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पुलिस ने हालात संभाल लिए. एबीवीपी के आक्रोश के बीच ममता मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने का आश्वासन दिया.

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इस मामले में अन्य अभिभावक ने भी यह बात स्वीकार की है कि ₹1200 की चार किताबें उन्हें स्कूल से खरीदने के लिए कहा गया था जिन में से कुछ नहीं खरीद ली है तो कुछ ने नहीं खरीदी हैं. फिलहाल 24 अप्रैल को हुई इस घटना का वीडियो 26 अप्रैल को वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ चुका है और अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है.

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