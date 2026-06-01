बीटेक छात्रों का साइबर गिरोह: लखनऊ से संचालित करोड़ों की ठगी का खुलासा

Hardoi News: हरदोई में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे हाईटेक गिरोह का खुलासा किया है, जिसने तकनीकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर अपराध की दुनिया में कदम रखा. बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्रों द्वारा संचालित यह गिरोह लखनऊ के अलग-अलग इलाकों से देशभर में साइबर ठगी का बड़ा जाल चला रहा था
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हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे हाईटेक गिरोह का खुलासा किया है, जिसने तकनीकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर अपराध की दुनिया में कदम रखा. बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्रों द्वारा संचालित यह गिरोह लखनऊ के अलग-अलग इलाकों से देशभर में साइबर ठगी का बड़ा जाल चला रहा था. हरदोई पुलिस ने इस गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना अभी भी फरार है.
ठगी का अनोखा तरीका
यह गिरोह लोगों को ठगने के लिए शातिर तरीके अपनाता था. पहला तरीका ऑनलाइन गेमिंग ऐप का था, जहां मोटा मुनाफा देने का लालच देकर लोगों से पैसे निवेश कराए जाते थे. शुरुआती भरोसा जीतने के लिए ये ठग कुछ लोगों को पैसे वापस भी करते थे, लेकिन वह पैसा भी किसी अन्य पीड़ित से ठगा गया होता था. दूसरा तरीका 'डिजिटल डर' का था. गिरोह के सदस्य लोगों को फोन करते और डराते थे कि उनका कोई अपना पुलिस केस में फंस गया है या किसी संकट में है। घबराहट में लोग तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते थे.
बैंक खातों का दुरुपयोग
गिरोह ने ठगी के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए एक जटिल सिस्टम बनाया था. वे जरूरतमंद लोगों को पांच हजार रुपये प्रति माह का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे. इन खातों में ठगी का पैसा आता था, जिसे बाद में अलग-अलग यूपीआई आईडी के जरिए घुमाकर निकाला जाता था. पकड़े जाने से बचने के लिए यह गैंग हर 15 से 20 दिन में अपना ठिकाना बदल लेता था.
पुलिस की सख्ती और बरामदगी
हरदोई पुलिस को एक शिकायत के बाद इस गैंग का सुराग मिला. लंबी तकनीकी निगरानी और डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए पुलिस लखनऊ तक पहुंची और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों में लखनऊ के बीबीडी संस्थान के बीटेक छात्र भी शामिल हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 26 मोबाइल फोन, 42 अतिरिक्त सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं.
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