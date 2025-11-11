Advertisement
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में मौत बनकर घूम रहा आवारा सांड, 11 को पटका, दो की मौत, कइयों को पहुंचाया अस्पताल

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में इन दिनों एक सांड लोगों की मौत बनकर घूम रहा है. सांड ने 11 लोगों पर हमला कर कईयों को अस्पताल पहुंचा दिया तो वहीं दो लोगों की मौत हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 11, 2025, 09:33 PM IST
आशीष द्विवेदी/हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक आवारा सांड ने अलग-अलग स्थान पर 11 लोगों पर हमला कर दिया. इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हैं. घायलों में से तीन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जबकि दो लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है. घटना उस समय हुई जब लोग खेतों पर काम कर रहे थे. 

हरियांवा थाना क्षेत्र में सांड का आतंक
आवारा सांड के हमले में दो लोगों की मौत और अन्य के घायल होने की यह घटना हरियांवा थाना क्षेत्र की है. यहां सांड ने मंगलवार को 11 युवकों पर हमला कर दिया.  सांड ने हरियावां निवासी मझिले अवस्थी पर हमला किया.  मझिले अवस्थी को इलाज के लिए हरदोई भेजा गया. जहां चिकित्सक ने लखनऊ भेज दिया. रास्ते में ले जाते समय मझिले अवस्थी मौत हो गई. 

4 युवक गंभीर घायल, बाकी का घर पर इलाज
इसके बाद उसी सांड ने कुरसेली तिराहे पर खेरिया निवासी एक अन्य युवक को भी निशाना बनाया. हमले में एक युवक रामदयाल की भी मौत हो गयी.  11 घायल युवकों में श्याम लखन, नन्हे मिश्रा और बबलू माली,निवासी हरियावां व एक भैंस भी घायल है. वहीं खेरिया निवासी आदेश श्रीवास्तव शामिल हैं. वही हरियावां क्षेत्र के उतरा गांव में भी 4 युवक गंभीर रूप से घायल है जिनका नाम प्रभु गुप्ता,सीताराम गुप्ता,बड़कौनू सिंह,मिश्री लाल कहरी आदि लोग घायल है.  इसी क्रम में जतुली के 3 लोग रामदयाल,सूरज बॉक्स,सुमिता घायल हैं. सभी घायलों का उपचार चल रहा है.

Watch Video: दो सांडों का सड़क पर छिड़ा संग्राम, लड़ते-लड़ते दुकान में घुसे, बाजार में आया हो जैसे तूफान!

