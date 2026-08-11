/मिड-डे मील में भारी लापरवाही! हरदोई के प्राथमिक विद्यालय की थाली से गायब हुआ पोषण, BSA ने बैठाई जांच

अभिभावक ने पढ़ाई व्यवस्था पर उठाए सवाल

मामला सिर्फ मिड-डे मील तक सीमित नहीं दिख रहा. अभिभावक गोरेलाल पाल ने भी भोजन की गुणवत्ता के साथ स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था पर सवाल उठाए और शिक्षकों के बीच विवाद का आरोप लगाया. अब पूरे मामले में विभागीय जांच निर्णायक होगी. बीएसए प्रभात मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो में बच्ची की थाली में भोजन की स्थिति दिखाई गई है, जिसकी सत्यता और मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की जा रही है. मिड-डे मील की गुणवत्ता, राशन और वितरण व्यवस्था के साथ विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं की भी पड़ताल होगी. मां समूह के सदस्यों से भी जानकारी ली जाएगी. बीएसए ने स्पष्ट किया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.