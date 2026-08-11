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मिड-डे मील में भारी लापरवाही! हरदोई के प्राथमिक विद्यालय की थाली से गायब हुआ पोषण, BSA ने बैठाई जांच

Hardoi News: हरदोई के टड़ियावां विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय कोटरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि बच्चों की थाली में पानी जैसी दाल और जले चावल हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 11, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:49 PM IST
मिड-डे मील में भारी लापरवाही! हरदोई के प्राथमिक विद्यालय की थाली से गायब हुआ पोषण, BSA ने बैठाई जांच
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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