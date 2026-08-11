/मिड-डे मील में भारी लापरवाही! हरदोई के प्राथमिक विद्यालय की थाली से गायब हुआ पोषण, BSA ने बैठाई जांच

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: जिस थाली में बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उसी में अगर जले चावल, पानी जैसी दाल और कम सब्जी दिखाई दे तो सवाल उठना लाजिमी है. हरदोई के टड़ियावां विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय कोटरा से सामने आए वायरल वीडियो ने मिड-डे मील व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है. वीडियो में बच्चों की थाली में जले हुए चावल, बेहद पतली दाल और आलू की सब्जी दिखाई दे रही है. तहरी के दिन चावल के साथ सोयाबीन नहीं होने का भी दावा किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और बीएसए प्रभात मिश्रा खुद स्कूल पहुंचकर जांच में जुट गए.
सहायक शिक्षक ने बनाया वीडियो
कोटरा प्राथमिक विद्यालय में 231 बच्चे पंजीकृत हैं. इनमें करीब 30 आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, जबकि रोजाना करीब 170 बच्चे उपस्थित रहते हैं. वायरल वीडियो बनाने वाले विद्यालय के सहायक शिक्षक विनोद कुमार ने प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार पर मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. विनोद का दावा है कि मानक के अनुसार तहरी में सोयाबीन की बड़ी दी जानी चाहिए, लेकिन करीब दो वर्षों से इसे भोजन में नहीं डाला जा रहा. उनका कहना है कि कुछ बच्चियां दाल नहीं मिलने की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचीं और इसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर मामले को सामने रखा.
बीएसए ने जांच बैठाई
शिक्षक का यह भी दावा है कि उन्होंने पहले बीईओ, बीएसए और जिलाधिकारी को शिकायतें दी थीं. उन्होंने स्कूल में कथित वित्तीय अनियमितताओं और बच्चों से काम कराए जाने के आरोप भी लगाए हैं. दूसरी ओर, प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह मानक के अनुसार पूरा राशन उपलब्ध कराते हैं और राशन में कोई कटौती नहीं होती. उनका कहना है कि भोजन बनाने के दौरान यदि रसोइयों से पानी ज्यादा हो गया तो उसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विनोद कुमार स्कूल का चार्ज लेना चाहते हैं. इसी को लेकर लगातार विवाद और वीडियो सामने आ रहे हैं.
अभिभावक ने पढ़ाई व्यवस्था पर उठाए सवाल
मामला सिर्फ मिड-डे मील तक सीमित नहीं दिख रहा. अभिभावक गोरेलाल पाल ने भी भोजन की गुणवत्ता के साथ स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था पर सवाल उठाए और शिक्षकों के बीच विवाद का आरोप लगाया. अब पूरे मामले में विभागीय जांच निर्णायक होगी. बीएसए प्रभात मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो में बच्ची की थाली में भोजन की स्थिति दिखाई गई है, जिसकी सत्यता और मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की जा रही है. मिड-डे मील की गुणवत्ता, राशन और वितरण व्यवस्था के साथ विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं की भी पड़ताल होगी. मां समूह के सदस्यों से भी जानकारी ली जाएगी. बीएसए ने स्पष्ट किया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.