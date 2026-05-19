गंगा एक्सप्रेस-वे पर लापरवाही ने लिया हादसे का रूप: गलत दिशा से आई कार ने स्कूली बस को मारी टक्कर, 9 बच्चे घायल

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक बेहद डरावनी खबर सामने आई है. बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार कार ने लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए गलत दिशा से आकर एक स्कूली बस को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराई. इस हादसे में बस के चालक समेत 9 छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. टक्कर लगते ही बस के अंदर चीख-पुकार मच गई और बच्चे बुरी तरह सहम गए.

चीख-पुकार के बीच देवदूत बने स्थानीय लोग

यह दर्दनाक हादसा गंगा एक्सप्रेसवे पर पुसेंडा कट के पास हुआ। जैसे ही बस पेड़ से टकराई, वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गनीमत यह रही कि हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके पर दौड़ पड़े. लोगों ने बिना वक्त गंवाए राहत और बचाव का काम शुरू किया. स्थानीय लोगों की मुस्तैदी के कारण सभी घायल बच्चों और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घायलों में छात्र लविश सिंह, रियांश, आयुष, दिव्या, अयांश, रुद्र सिंह, अंशी यादव, सूर्य कुमार और आयुषी शामिल हैं. सभी को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम भेजा गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह एक बड़ा हादसा था और समय रहते मदद मिलने से कई मासूमों की जान बच गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

पुलिस जांच में जुटी

जानकारी के मुताबिक, हादसे की वजह पूरी तरह से कार चालक की लापरवाही थी, जो एक्सप्रेस-वे जैसी जगह पर गलत दिशा से गाड़ी दौड़ा रहा था. टक्कर मारने के बाद आरोपी कार चालक डर के मारे अपनी गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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