हरदोई में गूगल मैप से भटकी कार हादसे का शिकार, तालाब में फंसकर लगी आग, लाखों की नकदी भी जली

हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में आज सुबह गूगल मैप की गलत दिशा निर्देश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया. दिल्ली से आए एक शख्स की कार तालाब में फंस गई और उसमें अचानक आग लग गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह जल गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया लेकिन तब तक गाड़ी में रखा लैपटॉप,मोबाइल फोन और लाखों रुपए की नकदी जलकर खाक हो गई.

मैप ने दिखाया गलत रास्ता, तालाब में फंसी कार

जानकारी के अनुसार, राजेंद्र नगर नई दिल्ली के रहने वाले राजन साहनी अपने परिवार के साथ हरदोई शहर में अपने मामा डॉ. ए.के. नथानी के यहां आए हुए थे. बुधवार सुबह वह न्यू सिविल लाइन क्षेत्र के पिहानी चुंगी स्थित अपने दोस्त गोविंद से मिलने जा रहे थे. राजन साहनी ने गूगल मैप पर दोस्त के घर का पता डाला,लेकिन मैप ने गलत रास्ता दिखा दिया. इसके चलते उनकी कार सीधे एक तालाब में फंस गई.

कार में लगी आग, लाखों का नुकसान

तालाब के अंदर कार के अगले पहिए फंसने के बाद राजन साहनी ने कार को निकालने का प्रयास किया लेकिन कार में आग लग गई और देखते-ही-देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई. हादसे में कार के अलावा उसमें रखे करीब दो लाख रुपये नकद,एक लैपटॉप और दो मोबाइल फोन भी जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गए. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया.

जनहानि नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस

गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और कोई जनहानि नहीं हुई.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़ित राजन साहनी ने बताया कि गूगल मैप की गलती की वजह से यह हादसा हुआ. क्षेत्र में कई जगहों पर तालाब व गड्ढों के पास कोई चेतावनी बोर्ड या बैरियर नहीं होने से भी ऐसे हादसे होने की आशंका बनी रहती है. यह घटना एक बार फिर डिजिटल मैपिंग की सटीकता और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में अपडेट की कमी को उजागर करती है.