Bahraich News: बहराइच में अराजक तत्वों ने मचाया था उत्पात, हिन्दू धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त मामले में 14 मुस्लिम युवक गिरफ्तार
Bahraich News: बहराइच में अराजक तत्वों ने मचाया था उत्पात, हिन्दू धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त मामले में 14 मुस्लिम युवक गिरफ्तार

Bahraich News: यूपी के बहराइच में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाले 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पड़ोहिया गांव में बीते रविवार की रात अराजक तत्वों ने गांवट माता का चबूतरा क्षतिग्रस्त कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:28 AM IST
राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के  बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र के रामगांव इलाके में हिन्दू समुदाय के एक धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है. अराजक तत्वों ने मौके पर लगा हनुमान जी का पताका उखाड़ कर उल्टा लटका दिया था,साथ ही नीम के कई पेड़ काट डाले थे. जिससे इलाके के लोगों में जबर्दस्त आक्रोश कायम हो गया. वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थित व्याप्त हो गयी. इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने भी विरोध जताया, जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस टीम ने अब तक 14 मुस्लिम वर्ग के अराजक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया है.

पुलिस ने किया 14 लोगों को गिरफ्तार
आपको बता दें कि रामगांव थाना क्षेत्र के पड़ोहिया गांव में अराजक तत्वों की ओर से धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किए जाने, हनुमान जी का पताका उखाड़ने व नीम का पेड़ काटे जाने के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है.  अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं. इस मामले में पुलिस टीम ने पड़ोहिया गांव निवासी मुर्तजा, कलीम, नौतला के सज्जन, लड्डन, नेवादा के मुहम्मद शमीम, नौतला के मुशर्रफ, आसमानपुर के गुलाम मुस्तफा, हरदी इलाके के सम्मनपुरवा निवासी जाकिर हुसैन, नबी अहमद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रफीक, बंशपुरवा के मोहम्मद नफीस, मोहम्मद रईस, सीतापुर जिले के थाना रेउसा के हरिहरपुर निवासी मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश
पड़ोहिया गांव में बीते रविवार की रात अराजक तत्वों ने गांवट माता का चबूतरा क्षतिग्रस्त कर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी. हनुमानजी का पताका उखाड़कर फेंक दिया था. रास्ते के किनारे लगे चार नीम के पेड़ों को काट डाला गया था.  घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया था. CO रवि खोखर ने कहा कि पुलिस द्वारा जनसहयोग से देवीस्थल की  मरम्मत करा दी गई है.

 

अराजक तत्वों ने मचाया था उत्पात, धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त मामले में 14 गिरफ्तार
