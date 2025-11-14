Children's Day 2025: आज देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा है. ऐसे में उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जगह-जगह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं. कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों में देश का भविष्य देखा था, उस सपने की हकीकत कितनी है? यहां पढ़ें फर्रुखाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट ...
Farrukhabad News/अरुण सिंह: कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों में देश का भविष्य देखा था. वे कहते थे कि आज के बच्चे कल का भारत हैं, लेकिन 21वीं सदी की सच्चाई इस सपने से कोसो दूर दिख रही है. शहरों की गलियों, नालियों और बाजारों में यह सपना हर रोज धूल फांकता नजर आ रहा है. कहीं नालियों से कचरा बिनते मासूम दिखते हैं, तो कहीं होटल और दुकानों पर मजदूरी करते बच्चे नजर आते हैं.
अब मासूमियत खो रहे बच्चे
कोई स्कूल की किताबों से दूर जीवन की गणित सुलझाने में लगा है, तो कोई सोशल मीडिया की चमक में 'रील' बनाते हुए अपनी मासूमियत खो रहा है. सरकार की करोड़ों की योजनाओं और जागरूकता अभियानों के बावजूद बचपन आज भी श्रम और शोषण के बोझ तले दबा है. हर साल करोड़ों रुपये बाल कल्याण, शिक्षा और पोषण योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन इन योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर कितना है. इसका उत्तर सड़क किनारे गुमटी पर बर्तन धोते बच्चे के चेहरे की थकान दे देती है.
भाषणों और फोटो तक सिमटा सपना
आंकड़ों में सफलता दिखती है, लेकिन सच्चाई जर्जर स्कूलों और टूटी चप्पलों में नजर आती है. बाल दिवस पर जब स्कूलों में नेहरू टोपी और गुलाब लगाए समारोह मनाए जा रहे हैं, तभी उसी शहर के किसी कोने में कोई मासूम अपने झोले में रद्दी भरता दिखाई देता है. सवाल यही है कि क्या नेहरू का सपना बस भाषणों और फोटो तक सिमट गया है? क्या हम सब मिलकर इन मासूमों के बचपन को फिर से मुस्कान दे सकते हैं?
यह बाल दिवस याद दिलाता है कि विकास तभी सच्चा है, जब कोई भी बच्चा किताबों और खिलौनों से वंचित ना रहे. जब हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और संजीदा भारत के सपने में विश्वास कर सके.
