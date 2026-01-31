यूपी के इन दो गांवों का बदला नाम, कहलाएंगे अब हरिनगर और सियारामपुर

Lucknow News: यूपी पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक फैसला लिया है. प्रदेश की दो ग्राम पंचायतों के नाम बदलने को मंजूरी देकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वह स्थानीय पहचान, आस्था और भावनाओं को प्राथमिकता दे रही है. यह निर्णय चुनावी माहौल में खासा मायने रखता है.

फिरोजाबाद और हरदोई की पंचायतों को मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद स्थित ग्राम उरमुरा किरार का नाम बदलकर हरिनगर और हरदोई जिले के विकासखंड भरावन की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम सियारामपुर करने को मंजूरी दी है. यह फैसला सरकार की सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की नीति को दर्शाता है.

सोशल मीडिया के जरिए सरकार ने दी आधिकारिक जानकारी

यूपी सरकार ने इस फैसले की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की. पोस्ट के जरिए बताया गया कि दोनों ग्राम पंचायतों के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है. सरकार का यह कदम पारदर्शिता और त्वरित सूचना प्रणाली का उदाहरण माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

हरदोई जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव पहले से चर्चा में

गौरतलब है कि एक महीने पहले हरदोई जिले का नाम बदलकर ‘प्रहलाद नगरी’ करने का प्रस्ताव भी सामने आया था. डीएम कार्यालय की ओर से जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए थे. यह पहल प्रहलाद नगरी जन कल्याण समिति के आग्रह पर शुरू हुई थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया.

जनप्रतिनिधियों से राय लेकर आगे बढ़ी प्रक्रिया

डीएम अनुनय झा ने लोकसभा और विधानसभा सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्ष से इस प्रस्ताव पर अभिमत मांगा था. उद्देश्य था कि सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों को संकलित कर शासन को भेजा जाए. इससे साफ है कि सरकार नाम परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सामूहिक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है.

राजधानी लखनऊ को सांस्कृतिक पहचान देने की तैयारी

योगी सरकार उत्तर प्रदेश की संस्कृति और विरासत को मजबूत करने के लिए लखनऊ में सात भव्य प्रवेश द्वार बनाने की योजना पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजधानी में प्रवेश करते ही लोगों को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत की झलक मिलनी चाहिए.

सात द्वारों से झलकेगी यूपी की आस्था और शौर्य परंपरा

प्रस्तावित द्वार संगम, नंदी-गंगा, सूर्य, व्यास, धर्म, कृष्ण और शौर्य द्वार प्रदेश के धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों से प्रेरित होंगे. प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और बुंदेलखंड की परंपराओं को दर्शाते ये द्वार यूपी की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देंगे.