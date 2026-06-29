शादी के 4 महीने बाद कपल ने उठाया खौफनाक कदम, हरदोई में प्रेमी जोड़े का पेड़ से लटके मिले शव

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई के हरियावां थाना क्षेत्र के बेला कपूरपुर गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ही गांव के प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला है. दोनों एक ही जाति के थे और रिश्तेदार थे. शुरुआती जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी.
प्रेमी जोड़े ने की सुसाइड
ग्रामीणों के मुताबिक, 20 वर्षीय अंकुर और 18 वर्षीय सुभाषिनी के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध थे. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रिश्तेदारी और सामाजिक बंधन उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई. इसी बीच फरवरी में अंकुर की शादी गोल्डी से हो गई, लेकिन बताया जाता है कि दोनों का संपर्क नहीं टूटा. रात दोनों घर से निकले और सुबह उनकी जिंदगी का अंत एक ही पेड़ की डाल पर हुआ. घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और दोनों परिवार सदमे में हैं.
सुबह महिलाओं ने देखा
सुबह खेतों में आम बीनने गई महिलाओं ने जब दोनों के शव लटके देखे तो चीख-पुकार मच गई. सूचना पर हरियावां पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही साफ होगी. फिलहाल पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से पड़ताल की जा रही है.
दोनों के रिश्तों से घरवाले खुश नहीं थे
एएसपी पश्चिम मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि दोनों प्रेमी जोड़े के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. गांव वालों से पूछताछ में पता चला है कि दोनों प्रेम करते थे. एक ही गांव और एक ही जाति के होने के नाते घर वाले उनके रिश्ते से खुश नहीं थे. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों ने आत्महत्या कर ली. फिलहाल जांच की जा रही है.