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शादी के 4 महीने बाद कपल ने उठाया खौफनाक कदम, हरदोई में प्रेमी जोड़े का पेड़ से लटके मिले शव

Hardoi news: हरदोई में एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला है. लड़के की शादी चार महीने पहले ही एक युवती से हुई थी. इसके बाद भी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता नहीं तोड़ा था.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jun 29, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:52 PM IST
शादी के 4 महीने बाद कपल ने उठाया खौफनाक कदम, हरदोई में प्रेमी जोड़े का पेड़ से लटके मिले शव
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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