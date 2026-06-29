शादी के 4 महीने बाद कपल ने उठाया खौफनाक कदम, हरदोई में प्रेमी जोड़े का पेड़ से लटके मिले शव

प्रेमी जोड़े ने की सुसाइड

ग्रामीणों के मुताबिक, 20 वर्षीय अंकुर और 18 वर्षीय सुभाषिनी के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध थे. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रिश्तेदारी और सामाजिक बंधन उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई. इसी बीच फरवरी में अंकुर की शादी गोल्डी से हो गई, लेकिन बताया जाता है कि दोनों का संपर्क नहीं टूटा. रात दोनों घर से निकले और सुबह उनकी जिंदगी का अंत एक ही पेड़ की डाल पर हुआ. घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और दोनों परिवार सदमे में हैं.