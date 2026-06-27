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हरदोई में प्रेमिका को लेकर घर पहुंचा पति, अचानक धमक पड़ी पत्नी, रात में विवाद, सुबह मिले दोनों के शव

Hardoi News: पत्नी मायके गई थी तो पति अपनी प्रेमिका को लेकर घर पहुंच गया. रात में अचानक पत्नी भी घर आ गई. प्रेमिका को देखकर भड़क गई. रात में जमकर विवाद के बाद सुबह दोनों का शव एक ही फंदे पर लटका मिला.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 27, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:41 PM IST
हरदोई में प्रेमिका को लेकर घर पहुंचा पति, अचानक धमक पड़ी पत्नी, रात में विवाद, सुबह मिले दोनों के शव
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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