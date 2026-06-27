/हरदोई में प्रेमिका को लेकर घर पहुंचा पति, अचानक धमक पड़ी पत्नी, रात में विवाद, सुबह मिले दोनों के शव

10 साल पहले हुई शादी

जानकारी के मुताबिक, श्रवण कुमार की शादी प्रयागराज की रहने वाली रीता के साथ करीब 10 साल पहले हुई थी. श्रवण और रीता के दो बेटे और एक बेटी है. बताया गया कि कोतवाली बेनीगंज के फत्तेपुर गांव में अपनी बहन के ससुराल आने-जाने के दौरान श्रवण के गांव की रहने वाली कुंती से प्रेम संबंध हो गए. दो दिन पहले वह कुंती से मिलने उसके गांव पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद ग्राम प्रधान और दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई. पंचायत में समझौते के बाद कुंती श्रवण के साथ उसके घर आकर रहने लगी.