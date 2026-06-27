/हरदोई में प्रेमिका को लेकर घर पहुंचा पति, अचानक धमक पड़ी पत्नी, रात में विवाद, सुबह मिले दोनों के शव

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र के चौरा गांव में एक शादीशुदा युवक और उसकी प्रेमिका की आत्महत्या का मामला सामने आया है. युवक अपनी प्रेमिका को घर लेकर आ गया था. इसी बीच मायके गई उसकी पत्नी भी वापस लौट आई. घर में प्रेमिका को देखकर विवाद शुरू हो गया. देर रात तक तनाव का माहौल बना रहा और अगली सुबह युवक व उसकी प्रेमिका एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की जांच की जा रही है.
10 साल पहले हुई शादी
जानकारी के मुताबिक, श्रवण कुमार की शादी प्रयागराज की रहने वाली रीता के साथ करीब 10 साल पहले हुई थी. श्रवण और रीता के दो बेटे और एक बेटी है. बताया गया कि कोतवाली बेनीगंज के फत्तेपुर गांव में अपनी बहन के ससुराल आने-जाने के दौरान श्रवण के गांव की रहने वाली कुंती से प्रेम संबंध हो गए. दो दिन पहले वह कुंती से मिलने उसके गांव पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद ग्राम प्रधान और दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई. पंचायत में समझौते के बाद कुंती श्रवण के साथ उसके घर आकर रहने लगी.
मायके से घर पहुंची पत्नी
इसी दौरान श्रवण की पत्नी मायके से वापस घर लौट आई. घर में सौतन को देखकर उसने विरोध जताया, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. देर रात श्रवण और कुंती कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. शनिवार सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा खुलवाया तो दोनों एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले. यह दृश्य देखकर परिजन और ग्रामीण स्तब्ध रह गए.
प्रेम प्रसंग में लिया खुदकुशी का फैसला
घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम भी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पूरे घटनाक्रम ने एक परिवार को पूरी तरह बिखेर दिया. प्रेम संबंधों के इस फैसले में श्रवण ने न सिर्फ अपनी जिंदगी गंवाई, बल्कि पत्नी, तीन मासूम बच्चों और दोनों परिवारों को भी ऐसे दर्द के साथ छोड़ गया, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी.
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