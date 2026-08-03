48 साल बाद मिला इंसाफ, हरदोई में 1978 की चुनावी हिंसा के गवाह पलटे, 3 आरोपी बरी

गवाह अपने पुराने बयानों से पलटे

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र यादव की अदालत में पेश हुए तीनों प्रत्यक्षदर्शी गवाह अपने पुराने बयानों से पीछे हट गए. उन्होंने कहा कि चुनाव में भारी भीड़ थी और उन्होंने किसी भी आरोपी को न फायरिंग करते देखा और न ही मारपीट करते. अदालत ने माना कि अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका. इसके बाद तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया और जेल में बंद आरोपी शिव सिंह की तत्काल रिहाई का आदेश जारी किया गया. करीब 48 साल बाद फैसला आया, लेकिन तब तक वक्त इस मुकदमे के गवाहों, सबूतों और आरोपों—तीनों पर भारी पड़ चुका था.