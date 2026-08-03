48 साल बाद मिला इंसाफ, हरदोई में 1978 की चुनावी हिंसा के गवाह पलटे, 3 आरोपी बरी

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: यूपी के हरदोई में इंसाफ की इस कहानी में सबसे बड़ा किरदार वक्त बन गया. 1978 में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान हुई फायरिंग और मारपीट का मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन फैसला आने में 48 साल लग गए. इतने लंबे इंतजार में छह आरोपियों में से तीन की मौत हो गई और जो गवाह कभी इस केस की सबसे मजबूत कड़ी माने गए थे, उन्होंने भी अदालत में आरोपियों की पहचान से इनकार कर दिया. आखिरकार अदालत ने तीनों जीवित आरोपियों को बरी कर दिया.
यह है पूरा मामला
मामला 20 अप्रैल 1978 का है. तत्कालीन लोनार थाना क्षेत्र (अब सांडी) के सैतियापुर गांव में सहकारी समिति के डेलीगेट चुनाव के दौरान विवाद हिंसक हो गया था. फायरिंग और मारपीट के आरोप में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान आरोपी शिवराम सिंह, रामनरेश सिंह और रशाल सिंह की मौत हो गई. करीब पांच दशक बाद जब मुकदमा अंतिम दौर में पहुंचा तो केवल शिव सिंह, नन्हें सिंह और बादशाह सिंह ही ट्रायल का सामना कर रहे थे.
गवाह अपने पुराने बयानों से पलटे
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र यादव की अदालत में पेश हुए तीनों प्रत्यक्षदर्शी गवाह अपने पुराने बयानों से पीछे हट गए. उन्होंने कहा कि चुनाव में भारी भीड़ थी और उन्होंने किसी भी आरोपी को न फायरिंग करते देखा और न ही मारपीट करते. अदालत ने माना कि अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका. इसके बाद तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया और जेल में बंद आरोपी शिव सिंह की तत्काल रिहाई का आदेश जारी किया गया. करीब 48 साल बाद फैसला आया, लेकिन तब तक वक्त इस मुकदमे के गवाहों, सबूतों और आरोपों—तीनों पर भारी पड़ चुका था.
हरदोई में गंगा स्नान के दौरान तीन युवक डूबे
हरदोई में सावन के महीने में गंगाजल अर्पित कर लौट रहे तीन दोस्तों की आस्था की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई. अरवल थाना क्षेत्र के कुसुमखोर गंगा घाट पर सोमवार को स्नान के दौरान गंगा की तेज धारा में तीनों युवक बहने लगे. घाट पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दो युवक तेज बहाव में लापता हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश जारी है.
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