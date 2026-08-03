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48 साल बाद मिला इंसाफ, हरदोई में 1978 की चुनावी हिंसा के गवाह पलटे, 3 आरोपी बरी

Hardoi News: हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल 1978 को सहकारी समिति के डेलीगेट चुनाव के दौरान हिंसा हो गई. इसमें 6 लोगों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 03, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:15 PM IST
48 साल बाद मिला इंसाफ, हरदोई में 1978 की चुनावी हिंसा के गवाह पलटे, 3 आरोपी बरी

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