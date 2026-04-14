हरदोई में खूनी खेल! एकतरफा प्यार में सनकी आशिक ने युवती पर किया फावड़े से ताबड़तोड़ वार

Hardoi News: हरदोई में एकतरफा प्यार में पागल सनकी आशिक का खूनी खेल देखने को मिला है. सनकी आशिक ने युवती पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया.
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Hardoi News: हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव में एकतरफा सनक ने खूनी रूप ले लिया. दिनदहाड़े युवती शिल्पी कुशवाहा की फावड़े से गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात के बाद गांव में दहशत फैल गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी ऋषभ अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.
अवैध मकान पर चला बुलडोजर
इस घटना ने पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है. मंगलवार को हरदोई पुलिस आरोपी के घर पहुंच कर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की और अनाधिकृत से रूप से बना हिस्सा ढहा दिया गया. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें बुलडोजर चलते हुए देखा जा सकता है.
लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था
बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था और कई बार शिकायत के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. हत्या के बाद से वह फरार है, जबकि पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. अधिकारियों का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मुरादाबाद में पैतृक संपत्ति विवाद में भाई की हत्या
वहीं, मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया. दोनों भाइयों में काफी समय से पैतृक संपत्ति का विवाद चला आ रहा था. मंगलवार देर शाम दोनों ही पक्ष के लोग विवादित जमीन पर पहुंचे. मृतक छोटे भाई सुरेश और उसके परिवार के विवादित भूमि पर पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद बड़े भाई विजय और उसके साथियों ने छोटे भाई और उसके परिवार पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. गंभीर रूप से घायल सुरेश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.
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