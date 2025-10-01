Advertisement
Hardoi: लव जिहाद के बाद हत्या! रहस्यमयी ढंग से गायब हुई महिला की सुलझी मौत की मिस्ट्री, चौंकाने वाला खुलासा

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले में 2 साल पहले लव जिहाद की शिकार हुई दलित महिला की अपहरण और हत्या का पुलिस ने खुलासा किया. पुलिस ने अपहरण और हत्या में शामिल बाप बेटे को गिरफ्तार कर मृतका का शव बरामद किया.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:30 AM IST
Hardoi Crime News (आशीष द्विवेदी): हरदोई में 2 साल पहले लव जिहाद की शिकार हुई दलित महिला की अपहरण और हत्या का पुलिस ने खुलासा किया. हिंदू महिला को समुदाय विशेष के युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर बहला फुसलाकर परिवार के साथ दिल्ली ले गया. दिल्ली से वापस लौटने पर हत्यारों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को एक कुएं में दफन कर दिया था.

रहस्यमयी ढंग से हुई गायब
हरदोई में कोतवाली संडीला के सराय मारूफ़पुर के रहने वाले शशीचंद्र की (30) वर्षीय पत्नी सोनम के रहस्यमय ढंग से गायब होने की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है.सोनम को प्रेमजाल में फंसाकर उसके समुदाय विशेष के प्रेमी ने भाई और मां-बाप के साथ मिलकर गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था.

घर से निकली दोबारा नहीं लौटी
दरअसल सोनम विगत 6 अगस्त 2023 को अपने घर में बेटे के लिए थरमस लेने की बात कहकर गांव से संडीला बाजार जाने के लिए निकली थी और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आई.सोनम के वापस न लौटने पर ससुर गंगाराम ने कोतवाली संडीला में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था.महिला के रहस्यमय ढंग से गायब होने की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को 2 साल का लंबा वक्त लगा.इस अंतराल में पांच विवेचक बदले गए,सभी विवेचकों ने इस केस की विवेचना की लेकिन इस अपहरण की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी.

12 जून 2025 को इस केस की विवेचना सीओ संडीला संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई. सीडीआर का गहनता से अध्ययन कर इलेक्ट्रॉनिक व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया.पुलिस ने संदेह के आधार पर थाना माधोगंज के जेहदीपुर गांव के रहने वाले अयूब और उसके बेटे समीदुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

कुएं में मिला कंकाल
दोनों की निशान देही पर पुलिस ने जेहदीपुर गांव के पास झाड़ियों के बीच स्थित कुएं से मृतका का कंकाल और कपड़े बरामद किए हैं.मृतका के घर वालों ने शव की शिनाख्त की जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पूछताछ में खुलासा
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अयूब ने बताया कि उसके बड़े बेटे मसीदुल ने सोनम को अपने प्रेम जाल में फंसाया था. जिसके बाद सोनम अपने घर परिवार को छोड़कर संडीला उससे मिलने आई थी. मसीदुल सोनम को अपने गांव जेहदीपुर लेकर आया था.रात में गांव में रुकने के बाद सुबह अयूब उसकी पत्नी नसीमुन बड़ा बेटा मसीदुल और छोटा बेटा समीदुल सोनम को बुर्का पहनाकर बस से दिल्ली के सराय काले खां लेकर गए थे. जहां सोनम लगातार उससे निकाह करने की जिद कर रही थी.

सोनम की जिद को देखकर मसीदुल और उसके घर वाले उनके गुनाह का भांडा फूटने के डर से उसे वापस लेकर अपने गांव आए और गांव पहुंचने से पहले ही झाड़ियों में स्थित कुएं के पास सोनम को लेकर गए.चारों ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया था जिसके बाद ऊपर से खरपतवार डालकर शव को ढक दिया था.

आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने अयूब और उसके बेटे समीदुल को गिरफ्तार कर लिया है जबकि वारदात का मुख्य आरोपी मसीदुल और उसकी मां नसीमुन अभी फरार हैं.पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा.वहीं 2 साल बाद रहस्यमय ढंग से लापता हुई महिला के अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने 20 हजार रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

Hardoi News
