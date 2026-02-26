Advertisement
हरदोई में डिप्टी सीएम ने शंकराचार्य विवाद पर साधी चुप्पी, छात्रों को दिया बड़ा संदेश-'नौकरी नहीं, ज्ञान के पीछे भागो'

Hardoi News: हरदोई में डिप्टी सीएम ने आशुतोष ब्रह्मचारी और यूजीसी पर दिए गए भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बयान को लेकर पूछे गए सवालों पर सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

 

Feb 26, 2026
Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार को हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने नेहरू डिग्री कॉलेज में आयोजित हीरक जयंती समारोह में शिरकत की. इस दौरान जब उनसे आशुतोष ब्रह्मचारी और यूजीसी को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे जवाब देने से परहेज किया.

डिप्टी सीएम ने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय से जुड़े किसी भी प्रकरण पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के निर्णय का इंतजार करेगी. दरअसल, प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य विवाद को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा एक डिप्टी सीएम का हाथ होने का आरोप लगाया गया था. इस संबंध में पूछे गए सवाल पर भी ब्रजेश पाठक ने यही दोहराया कि मामला अदालत में है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

छात्रों को दिया प्रेरक संदेश
कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को केवल नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि ज्ञान अर्जित करना चाहिए. उन्होंने छात्रों से कहा कि चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हर विषय में पारंगत बनें. जिस दिन संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लेंगे, नौकरी खुद आपके पीछे आएगी.

डिप्टी सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई लोग प्रशासनिक सेवाओं को छोड़कर शिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों रुपये कमा रहे हैं. उन्होंने छात्रों से यूट्यूब जैसे माध्यमों से सीखने और आगे बढ़ने की भी बात कही.

राजनीति में युवाओं को मौका
डिप्टी सीएम ब्रजेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि एक लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में आगे लाया जाए, जिनका पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड न हो. उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि अगर वे राजनीति या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि कल का भारत युवाओं के हाथ में है. किस्मत खुद लिखनी होगी, सरकार और समाज सहयोग के लिए तैयार है. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कॉलेज प्रशासन से अपील की कि छात्रों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर एक स्थान हासिल करें. 

