थाने की चौखट पर टूटी जिंदगी! तलाश में लाई गई पत्नी के सामने ही पति ने सुनाई मौत की खौफनाक कहानी

Hardoi News: हरदोई में कानून-व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है.थाना परिसर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस की मौजूदगी में ही एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 12, 2026, 01:27 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में कानून-व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है.पाली थाना परिसर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस की मौजूदगी में ही एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. इस खौफनाक वारदात में महिला की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना ने न सिर्फ पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, बल्कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.प्राप्त जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के रमापुर अटरिया गांव निवासी अनूप की पत्नी सोनी (30 वर्ष) बीते 7 जनवरी को कथित रूप से सुरजीत नामक युवक के साथ घर से चली गई थी. सुरजीत बख्तावरगंज, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. पत्नी के लापता होने पर पति अनूप ने पाली थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू की.

जानें कितने दिन बाद मिली महिला ?
बताया जा रहा है कि बहुत प्रयास के बाद पुलिस ने पांच दिन बाद महिला को बरामद कर लिया और पूछताछ के लिए पाली थाने लाई. बताया जा रहा है कि थाने में पति-पत्नी को आमने-सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर रही थी.इसी दौरान अनूप किसी बहाने थाने के भीतर पहुंचा और अचानक अपने पास छिपा रखा तमंचा निकाल लिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने पत्नी सोनी पर गोली चला दी.

वारदात के बाद जानें क्या हुआ ?
जानकारी के मुताबिक, गोली लगते ही सोनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी. गोली चलने की आवाज से पूरे थाना परिसर में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए आरोपी पति को पकड़ लिया. गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज 
इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई है.सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आरोपी पति हथियार लेकर थाने के भीतर कैसे दाखिल हो गया.थाने की सुरक्षा व्यवस्था और तलाशी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटे हैं.

 

