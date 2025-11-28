Hardoi News: शादी समारोह में बंद हुआ डीजे, तो दूल्हे के जीजा ने किया ऐसा कांड कि बिना दुल्हन लौटी बारात

Hardoi Crime News: हरदोई के एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान डीजे बंद हो गया. जैसे ही डीजे बंद हुआ तो विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे के जीजा ने डीजे संचालक के पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. पढ़िए पूरी डिटेल...
Hardoi Crime News: हरदोई के एक शादी समारोह में मातम पसर गया. जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में शादी समारोह में डीजे बंद होने पर विवाद शुरू हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे के बहनोई ने डीजे संचालक के पिता को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. इस वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
क्या है ये पूरा मामला?
लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे. बताया जा रहा है कि शाहपुरा के टीकाराम की बेटी की शादी लखनऊ के जेहटा के विकास से तय हुई थी. गुरुवार रात बारात आई थी. समारोह में बरगदी के अमित का डीजे लगा था. रात करीब 12 बजे अमित ने डीजे बंद कर दिया. जिस पर दूल्हे के जीजा आकाश गौतम और उसके बड़े भाई अखिलेश गौतम ने वापस डीजे बजाने को कहा. जब अमित के मना किया तो दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया.
दूल्हे के जीजा ने मारी गोली
मामला बढ़ता देख अमित ने अपने पिता पुत्तीलाल और बड़े भाई आशीष को बुला लिया. जब आकाश को समझाने की कोशिश की गई, तो उसने खुद को लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर और किसी संगठन का अध्यक्ष बताया और दबाव बनाने की कोशिश की. विवाद बढ़ने पर आकाश ने अपने भाई अखिलेश के उकसाने पर कमर से पिस्टल निकाली और गाली-गलौज करते हुए पुत्तीलाल को गोली मार दी.
वारदात के बाद आरोपी फरार
गोलियों की आवाज से शादी समारोह में हड़कंप मच गया. वारदात के तुरंत बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं, आनन-फानन में घायल पुत्तीलाल को सीएचसी ले जाया गया. जहां से लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद बाराती रात में ही वहां से चले गए. शादी की रस्में रुक गईं, मंडप सूना पड़ा है और दुल्हन का इंतजार कर रही है. जबकि दूल्हा और उसका परिवार थाने पर मौजूद है.
जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी
सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा, एएसपी और सीओ संडीला पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मृतक के बेटे की तहरीर पर आकाश और अखिलेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. एसपी का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.
