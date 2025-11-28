Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3021374
Zee UP-UttarakhandHardoi

Hardoi News: शादी समारोह में बंद हुआ डीजे, तो दूल्हे के जीजा ने किया ऐसा कांड कि बिना दुल्हन लौटी बारात

Hardoi Crime News: हरदोई के एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान डीजे बंद हो गया. जैसे ही डीजे बंद हुआ तो विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे के जीजा ने डीजे संचालक के पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Crime News: हरदोई के एक शादी समारोह में मातम पसर गया. जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में शादी समारोह में डीजे बंद होने पर विवाद शुरू हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे के बहनोई ने डीजे संचालक के पिता को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. इस वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

क्या है ये पूरा मामला?
लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे. बताया जा रहा है कि शाहपुरा के टीकाराम की बेटी की शादी लखनऊ के जेहटा के विकास से तय हुई थी. गुरुवार रात बारात आई थी. समारोह में बरगदी के अमित का डीजे लगा था. रात करीब 12 बजे अमित ने डीजे बंद कर दिया. जिस पर दूल्हे के जीजा आकाश गौतम और उसके बड़े भाई अखिलेश गौतम ने वापस डीजे बजाने को कहा. जब अमित के मना किया तो दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया. 

दूल्हे के जीजा ने मारी गोली
मामला बढ़ता देख अमित ने अपने पिता पुत्तीलाल और बड़े भाई आशीष को बुला लिया. जब आकाश को समझाने की कोशिश की गई, तो उसने खुद को लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर और किसी संगठन का अध्यक्ष बताया और दबाव बनाने की कोशिश की. विवाद बढ़ने पर आकाश ने अपने भाई अखिलेश के उकसाने पर कमर से पिस्टल निकाली और गाली-गलौज करते हुए पुत्तीलाल को गोली मार दी.

Add Zee News as a Preferred Source

वारदात के बाद आरोपी फरार
गोलियों की आवाज से शादी समारोह में हड़कंप मच गया. वारदात के तुरंत बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं, आनन-फानन में घायल पुत्तीलाल को सीएचसी ले जाया गया. जहां से लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद बाराती रात में ही वहां से चले गए. शादी की रस्में रुक गईं, मंडप सूना पड़ा है और दुल्हन का इंतजार कर रही है. जबकि दूल्हा और उसका परिवार थाने पर मौजूद है.

जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी
सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा, एएसपी और सीओ संडीला पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मृतक के बेटे की तहरीर पर आकाश और अखिलेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. एसपी का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Hardoi News: दबंगों का तांडव, महिला-बच्चों और बुजुर्गों पर लाठी-डंडे बरसाए, एक ही परिवार के 6 लोगों की हालत गंभीर

TAGS

Hardoi Newshardoi policeHardoi murder news

Trending news

sir in up
SIR अभियान में जुटी सपा, सभी जिलों के लिए 44 नेताओं को अखिलेश ने सौंपी जिम्मेदारी
Firozabad Hamuman Mandir
UP के इस सिद्ध पीठ ने भारत के चुनिंदा मंदिरों में बनाई जगह, खानपान जीतेगा सबका दिल!
Mirzapur Road Accident
मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा: खड़े ट्रक में जा घुसी कार, बाप-बेटे समेत 4 की मौत
Devkinandan Thakur Maharaj
देवकीनंदन ठाकुर महाराज का बड़ा ऐलान, इस दिन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का करेंगे दर्शन
Yogi Government Order on Aadhaar Card
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड
Zia ur Rahman Barq
सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क को राहत, हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने को मिला समय
Uttarakhand news
LUCC घोटाले में CBI का एक्शन, 46 लोगों पर FIR, एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ आरोपी
Hardoi News
हरदोई में दबंगों का तांडव, महिला और बुजुर्गों पर लाठी-डंडे बरसाए; 6 की हालत गंभीर
Firozabad property fraud
SIR फॉर्म न भरा तो देश से बाहर भेज देंगे...भाई ने डर दिखाकर अपने नाम कर ली प्रॉपर्टी
Lucknow news
राष्ट्रपति मुर्मू का CM योगी ने किया स्वागत, ध्यान कार्यक्रम का करेंगी शुभारंभ