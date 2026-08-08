/जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में निभाई सक्रिय भूमिका, हरदोई में झोलाछाप डॉक्टर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने पर मचा बवाल!

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में तमंचे की बरामदगी से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई अब सियासी विवाद में बदल गई है. कासिमपुर पुलिस ने अंकित गौतम को उसके क्लीनिक से .315 बोर के तमंचे और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, अंकित झोलाछाप डॉक्टर है और अवैध हथियार लेकर घूमता था. ग्राम मोउद्दीनपुर मजरा मासू निवासी अंकित पुत्र सूरजबली के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मुखबिर और ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद उसके क्लीनिक पर कार्रवाई की गई. स्थानीय लोगों ने भी उसके पास तमंचा होने की शिकायत की थी.
दिल्ली प्रदर्शन में निभाई थी सक्रिय भूमिका
गिरफ्तारी के बाद मामला अचानक सियासी हो गया. कॉकरोच जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्ना सिंह ने पुलिस के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका दावा है कि अंकित गौतम 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित ‘चलो संसद’ मार्च में शामिल हुआ था. रत्ना सिंह का आरोप है कि प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण अंकित को निशाना बनाया गया. उन्होंने पुलिस पर राजनीतिक द्वेष के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्लीनिक से तमंचा बरामद होने की कहानी निराधार है.
झोलाछाप डॉक्टर के पास अवैध हथियार का दावा
वहीं, पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी कार्रवाई को कानून के मुताबिक बताया है. क्षेत्राधिकारी सण्डीला संतोष सिंह के अनुसार अंकित झोलाछाप डॉक्टर है और बड़ागांव में क्लीनिक संचालित करता था. ग्रामीणों की शिकायत और पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. सीओ के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी अवैध हथियार लेकर घूमता था और बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
राजनीतिक प्रताड़ना का आरोप
अब सवाल तमंचे से आगे बढ़कर सियासत तक पहुंच गया है. पुलिस इसे अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, जबकि पार्टी प्रवक्ता इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रही हैं. जंतर-मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने और उसके बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर लगाए गए आरोपों ने मामले को और चर्चा में ला दिया है. फिलहाल पुलिस और पार्टी के दावे एक-दूसरे के बिल्कुल उलट हैं. अब जांच में बरामदगी के तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया से ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी.