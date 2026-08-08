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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में निभाई सक्रिय भूमिका, हरदोई में झोलाछाप डॉक्टर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने पर मचा बवाल!

Hardoi News: हरदोई पुलिस ने एक झोलाछाप डॉक्टर को ​अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के इस एक्शन को राजनीतिक द्वेष में की गई कार्रवाई का आरोप लगाया गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 08, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:51 PM IST
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में निभाई सक्रिय भूमिका, हरदोई में झोलाछाप डॉक्टर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने पर मचा बवाल!
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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