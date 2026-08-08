/जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में निभाई सक्रिय भूमिका, हरदोई में झोलाछाप डॉक्टर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने पर मचा बवाल!

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में तमंचे की बरामदगी से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई अब सियासी विवाद में बदल गई है. कासिमपुर पुलिस ने अंकित गौतम को उसके क्लीनिक से .315 बोर के तमंचे और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, अंकित झोलाछाप डॉक्टर है और अवैध हथियार लेकर घूमता था. ग्राम मोउद्दीनपुर मजरा मासू निवासी अंकित पुत्र सूरजबली के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मुखबिर और ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद उसके क्लीनिक पर कार्रवाई की गई. स्थानीय लोगों ने भी उसके पास तमंचा होने की शिकायत की थी.