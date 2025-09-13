हरदोई में रोडवेज बस चालक ने नशे में धुत सड़क पर दौड़ाई बस, 40 यात्रियों की जान खतरे में डाली फिर...
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2920062
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में रोडवेज बस चालक ने नशे में धुत सड़क पर दौड़ाई बस, 40 यात्रियों की जान खतरे में डाली फिर...

Hardoi News; हरदोई में एक बड़ा सड़क हादसा होने से बच गया. पैसेंजरों की मुस्तैदी से कई लोगों की शामत आने से बच गई. दरअसल, बस का ड्राइवर उस हालत में गाड़ी चला रहा था जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

आशीष द्विवेदी/हरदोई:  हरदोई में एक नशेबाज रोडवेज बस चालक ने बस में सवार 40 यात्रियों की जान खतरे में डाल दी और बस को तेज गति से चला रहे चालक के नियंत्रण खोने से बस कई बार हादसे का शिकार होने से बची. नशेबाज बस चालक की हरकत से सड़क पर अफरा तफरी मच गई. जिसके बाद यात्रियों ने बस रुकवाई और चालक से बस की चाबी लेकर परिचालक को थमा दी. इस दौरान नशे में धुत चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया. देर रात कानपुर जाने के लिए निकले यात्री आक्रोशित हो गए और हाइवे पर जाम लगा दिया. मौके पर पुलिस और एआरएम भी पहुंचे. इस दौरान एआरएम को यात्रियों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा. करीब 2 घंटे बाद दूसरे ड्राइवर को बुलाकर बस को कानपुर रवाना किया गया. 

अत्यधिक शराब के नशे में ड्राइवर
रोडवेज बस में सफर कर रहे लोगों की जान खतरे में डालने का यह मामला कोतवाली शहर क्षेत्र का है. हरदोई डिपो की बस संख्या UP78 LN7576 शुक्रवार रात्रि 9 बजे कानपुर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड से निकली थी. बस को लेकर चालक वीरेश और परिचालक धर्मपाल रवाना हुए. बस में कई महिलाओं समेत करीब 40 से अधिक सवारियां मौजूद थीं. यात्रियों के मुताबिक बस चालक वीरेश अत्यधिक शराब के नशे में था,बस स्टैंड से निकलते ही चालक ने तेज गति से सड़क पर बस को दौड़ाया.

कई बार बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची
इस दौरान कई बार बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची. शहर के सिनेमा चौराहे पर एक स्कूटी से बच्चों को लेकर जा रहे शख्स को टक्कर मारने से जब बस बाल बाल बची तो यात्रियों को संदेह हुआ उन्होंने बस रुकवा कर देखा तो ड्राइवर वीरेश अत्यधिक शराब के नशे की हालत में था. यात्रियों ने बस की चाबी लेकर परिचालक धर्मपाल को सौंप दी,इस दौरान मौका पाकर चालक वीरेश मौके से बस छोड़कर भाग निकला. 

Add Zee News as a Preferred Source

देर रात अपने गंतव्य को निकली महिलाएं और यात्री सड़क पर काफी देर तक भटकते रहे जब बस नहीं रवाना हुई तो आक्रोशित यात्रियों ने हरदोई लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया. सूचना के बाद पुलिस और एआरएम परिवहन निगम भुवनेश कुमार मौके पर पहुंचे. इस दौरान एआरएम को भी आक्रोशित यात्रियों के गुस्से का सामना करना पड़ा. एआरएम ने यात्रियों को नशे में धुत चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद यात्री शांत हुए. एआरएम भुवनेश कुमार ने बताया कि चालक नशे की हालत में था जिससे बस हादसे का शिकार होने से बची दूसरे ड्राइवर को बुलाकर बस को रवाना किया जा रहा है और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर इस तरह मौत का सफर होता रहेगा,ऐसे में परिवहन निगम ऐसी घटनाओं से कब सबक लेगा ताकि लोगों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाकर दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके ये जरूर देखने वाली बात होगी.

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
हरदोई में रोडवेज बस चालक ने नशे में धुत सड़क पर दौड़ाई बस, 40 यात्रियों की जान खतरे
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में फिर बदलेगा मौसम, महादेव की काशी में इस दिन होगी भयंकर बारिश
weather in uttarakhand
उत्तराखंड वाले रहें सावधान, अल्मोड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
Shahjahanpur News
थाने का घेराव, नारेबाजी और लाठीचार्ज…शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश
ghazipur news
गाजीपुर में तेरहवीं संस्‍कार में बड़ा हादसा, सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग
Bareilly News
बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गोलीबारी से दहल उठा बरेली
Shahjahanpur News
यूपी में आशिकों का नया हथियार बनी 'पानी की टंकी', अब शाहजहांपुर में आशिक का हंगामा
Muzaffarnagar news
कौन हैं SDM जयेंन्द्र सिंह? 750 बीघे जमीन की हेराफेरी करने पर चला सीएम योगी का चाबुक
hamirpur news
हमीरपुर में ड्रोन की अफवाह से गांवों में दहशत,रातभर लाठी-डंडों संग पहरा दे रहे लोग
Amethi news
..तो DL-RC होंगे रद्द! UP के इस जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं
;