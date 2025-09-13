हरदोई में रोडवेज बस चालक ने नशे में धुत सड़क पर दौड़ाई बस, 40 यात्रियों की जान खतरे में डाली फिर...

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में एक नशेबाज रोडवेज बस चालक ने बस में सवार 40 यात्रियों की जान खतरे में डाल दी और बस को तेज गति से चला रहे चालक के नियंत्रण खोने से बस कई बार हादसे का शिकार होने से बची. नशेबाज बस चालक की हरकत से सड़क पर अफरा तफरी मच गई. जिसके बाद यात्रियों ने बस रुकवाई और चालक से बस की चाबी लेकर परिचालक को थमा दी. इस दौरान नशे में धुत चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया. देर रात कानपुर जाने के लिए निकले यात्री आक्रोशित हो गए और हाइवे पर जाम लगा दिया. मौके पर पुलिस और एआरएम भी पहुंचे. इस दौरान एआरएम को यात्रियों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा. करीब 2 घंटे बाद दूसरे ड्राइवर को बुलाकर बस को कानपुर रवाना किया गया.

अत्यधिक शराब के नशे में ड्राइवर

रोडवेज बस में सफर कर रहे लोगों की जान खतरे में डालने का यह मामला कोतवाली शहर क्षेत्र का है. हरदोई डिपो की बस संख्या UP78 LN7576 शुक्रवार रात्रि 9 बजे कानपुर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड से निकली थी. बस को लेकर चालक वीरेश और परिचालक धर्मपाल रवाना हुए. बस में कई महिलाओं समेत करीब 40 से अधिक सवारियां मौजूद थीं. यात्रियों के मुताबिक बस चालक वीरेश अत्यधिक शराब के नशे में था,बस स्टैंड से निकलते ही चालक ने तेज गति से सड़क पर बस को दौड़ाया.

कई बार बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची

इस दौरान कई बार बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची. शहर के सिनेमा चौराहे पर एक स्कूटी से बच्चों को लेकर जा रहे शख्स को टक्कर मारने से जब बस बाल बाल बची तो यात्रियों को संदेह हुआ उन्होंने बस रुकवा कर देखा तो ड्राइवर वीरेश अत्यधिक शराब के नशे की हालत में था. यात्रियों ने बस की चाबी लेकर परिचालक धर्मपाल को सौंप दी,इस दौरान मौका पाकर चालक वीरेश मौके से बस छोड़कर भाग निकला.

देर रात अपने गंतव्य को निकली महिलाएं और यात्री सड़क पर काफी देर तक भटकते रहे जब बस नहीं रवाना हुई तो आक्रोशित यात्रियों ने हरदोई लखनऊ हाईवे पर जाम लगा दिया. सूचना के बाद पुलिस और एआरएम परिवहन निगम भुवनेश कुमार मौके पर पहुंचे. इस दौरान एआरएम को भी आक्रोशित यात्रियों के गुस्से का सामना करना पड़ा. एआरएम ने यात्रियों को नशे में धुत चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद यात्री शांत हुए. एआरएम भुवनेश कुमार ने बताया कि चालक नशे की हालत में था जिससे बस हादसे का शिकार होने से बची दूसरे ड्राइवर को बुलाकर बस को रवाना किया जा रहा है और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर इस तरह मौत का सफर होता रहेगा,ऐसे में परिवहन निगम ऐसी घटनाओं से कब सबक लेगा ताकि लोगों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाकर दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके ये जरूर देखने वाली बात होगी.