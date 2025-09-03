हरदोई में ई रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या, दो हिस्सों में बंटा सिर, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम

हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले में ई रिक्शा चालक का शव ई रिक्शा की ड्राइविंग सीट पर पड़ा मिला,ई रिक्शा चालक का दो हिस्सों में बंटा हुआ था.मृतक के परिजनों ने मृतक के साथी पर बांके से काटकर हत्या करने का आरोप लगाया है.घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया. जिससे दोनों ओर से लंबा जाम लग गया.

ई-रिक्शे में मिला युवक का शव

हरदोई जिले में थाना कोतवाली शहर क्षेत्र अंतर्गत बिलग्राम रोड पर शंकरबख्श पुरवा के पास ई रिक्शा चालक अंशुल यादव का शव ई रिक्शे के अंदर बरामद किया गया. दरअसल थाना क्षेत्र के गुरगुज़्ज़ा गांव का रहने वाला 24 वर्षीय अंशुल यादव ई रिक्शा चला कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है.

परिजनों का हत्या का आरोप

परिजनों का कहना है कि वह ई-रिक्शा से घर वापस लौट रहा था. घर से पहले ही बिलग्राम मार्ग पर शंकरबख्श पुरवा के पास ई रिक्शा में बैठे अंशुल के किसी अज्ञात साथी ने बांके से उसके सिर पर प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. ई रिक्शा के अंदर चालक का दो हिस्सों में बंटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई.

भीड़ ने किया चक्का जाम

आनन फानन तमाम ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई.आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया जिससे दोनों ओर से लंबा जाम लग गया.हालात बिगड़ते देख आसपास के थानों की फोर्स को भी मौके पर बुला लिया गया. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है.

क्या बोले सीओ सिटी?

इस बारे में सीओ सिटी अंकित मिश्रा का कहना है कि पहले यह जानकारी मिली थी कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है परिजन उनके साथी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं.पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

