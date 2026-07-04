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UPTET परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, नाम-पिता और जन्मतिथि बदलकर परीक्षा देने पहुंचा युवक

Hardoi News: शनिवार को पहली पाली में शहर के आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे एक अभ्यर्थी की बायोमैट्रिक केवाईसी के दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 04, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:01 PM IST
UPTET परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, नाम-पिता और जन्मतिथि बदलकर परीक्षा देने पहुंचा युवक
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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