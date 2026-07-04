UPTET परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, नाम-पिता और जन्मतिथि बदलकर परीक्षा देने पहुंचा युवक

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आशीष द्विवेदी/हरदोई: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP PET) 2026 के दौरान हरदोई में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है. शनिवार को पहली पाली में शहर के आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे एक अभ्यर्थी की बायोमैट्रिक केवाईसी के दौरान पहचान संदिग्ध मिली. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि युवक ने न सिर्फ अपनी जन्मतिथि बदली, बल्कि नाम और पिता का नाम तक बदलकर नए दस्तावेज तैयार करा लिए थे. इन्हीं दस्तावेजों के सहारे वह यूपी-टीईटी परीक्षा देने पहुंचा था.
हरदोई में पकड़ा गया युवक
केंद्र व्यवस्थापिका एवं प्रधानाचार्या मंजू तिवारी के मुताबिक, कन्नौज जिले के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बखारी निवासी युवक परीक्षा देने आया था. जांच में सामने आया कि उसका पहला नाम अमित कुमार यादव पुत्र कमलेश यादव था. आरोप है कि उसने पहली बार मेरठ से हाईस्कूल परीक्षा पास की थी, जिसमें उसकी जन्मतिथि 15 जून 1995 दर्ज थी. इसके बाद उसने कथित तौर पर जन्मतिथि बदलकर 4 अप्रैल 2002 करा ली और नाम बदलकर आकाश कुमार यादव पुत्र कैलाश चंद्र यादव कर लिया, फिर दूसरी बार कन्नौज से हाईस्कूल परीक्षा पास की.
दो आधार कार्ड मिले
सबसे अहम बात यह रही कि दोनों अलग-अलग नामों वाले आधार कार्ड में पता एक ही मिला, जिससे अधिकारियों को शक हुआ कि दोनों पहचानें एक ही व्यक्ति की हैं और दस्तावेज सुनियोजित तरीके से बदले गए हैं. परीक्षा केंद्र पर जब सुरक्षा एजेंसी ने बायोमैट्रिक केवाईसी कराई तो उसका सत्यापन नहीं हो सका. बायोमैट्रिक मिसमैच होने के बाद अभ्यर्थी के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई, जिसमें नाम, पिता के नाम और जन्मतिथि में गंभीर विसंगतियां सामने आईं.
पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए जन्मतिथि बदली
आरोप है कि युवक इन्हीं बदले हुए दस्तावेजों के सहारे शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने पहुंचा था. पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह पुलिस में भर्ती होना चाहता था, इसलिए उम्र सीमा का फायदा लेने के लिए उसने जन्मतिथि बदलकर दोबारा हाईस्कूल किया. उसने यह भी बताया कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वह पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, होमगार्ड भर्ती परीक्षा और अब यूपी-टीईटी में शामिल हुआ था.
आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
केंद्र व्यवस्थापिका ने इसे सुनियोजित धोखाधड़ी बताते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. तहरीर के साथ परीक्षा सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी गई है. एडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब यह भी खंगाल रही है कि आरोपी ने नाम, जन्मतिथि और पिता के नाम में बदलाव किस प्रक्रिया से कराया, किन दस्तावेजों के सहारे अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल हुआ और इस पूरे फर्जीवाड़े में कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क भी शामिल है या नहीं?.