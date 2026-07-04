UPTET परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, नाम-पिता और जन्मतिथि बदलकर परीक्षा देने पहुंचा युवक

आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

केंद्र व्यवस्थापिका ने इसे सुनियोजित धोखाधड़ी बताते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. तहरीर के साथ परीक्षा सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट भी पुलिस को सौंप दी गई है. एडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब यह भी खंगाल रही है कि आरोपी ने नाम, जन्मतिथि और पिता के नाम में बदलाव किस प्रक्रिया से कराया, किन दस्तावेजों के सहारे अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल हुआ और इस पूरे फर्जीवाड़े में कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क भी शामिल है या नहीं?.