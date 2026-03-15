हरदोई में आकाशीय बिजली का कहर, खेत में काम कर रहे किसान की मौत, दो मासूम बेटे झुलसे

Hardoi News: हरदोई जनपद में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया.जहां पर खेत पर काम कर रहे एक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो बेटे गंभीर रूप से झुलस गए.घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.
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हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो मासूम बेटे गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
कहां की है ये घटना?
यह घटना अरवल थाना क्षेत्र के खैरुद्दीनपुर राजा साहब गांव की है. गांव निवासी 45 वर्षीय अवधेश सिंह पुत्र रामसिंह रविवार सुबह अपने दो बेटों शोभित (11) और अमन (8) के साथ खेत पर गए थे. सुबह करीब 11 बजे वे बारिश की आशंका को देखते हुए खेत में खुदी पड़ी आलू की फसल को बचाने के लिए पन्नी से ढक रहे थे.
इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई. बिजली की चपेट में आकर अवधेश सिंह और उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से झुलस गए.
हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अवधेश सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है.
अवधेश सिंह की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके परिवार में पत्नी स्नेहलता और छह बेटे हैं. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां शोक का माहौल बन गया. प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार पंकज ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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