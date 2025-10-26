साहब! 140 दिन हो गए, पर गोभी अब तक सोच में है-खिलना है या नहीं? किसान की शिकायत ने खड़े किए सवाल?

अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद में एक ऐसी शिकायत आई है जिसे सुनकर आप मुस्कुराए बिना भी नहीं रह पाएंगे और किसान की बेबसी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. फर्रुखाबाद में किसान की शिकायत पर अफसर भी बोले -अरे भाई, अब ये भी जांच में जाएगा क्या?” दरअसल, किसान खेत से गोभी का पौधा लेकर जिलाधिकारी के दरबार पहुंच गया. वहां पहुंचकर बोला — “साहब! 140 दिन हो गए, पर गोभी अब तक सोच में है —खिलना है या नहीं?

कृषि विभाग को जांच का आदेश

किसान का शक था कि बीज असली नहीं था. DM आशुतोष कुमार द्विवेदी ने गंभीरता से इस बात को लिया.और कृषि विभाग को जांच का आदेश दे डाला. मतलब अब यह तय किया जाएगा कि गोभी की गलती है, या बीज कंपनी की, या फिर मौसम भी अब दरोगा के सवालों में फंसेगा.

क्या-क्या कहा किसानों ने....

किसानों के अलग-अलग तर्क थे. कोई बोला —अगर हर फसल की शिकायत ऐसे ही पहुंचे, तो कृषि विभाग के ऑफिस में “सब्ज़ी कोर्ट” खुल जाएगा. लेकिन इस पूरी कहानी का असली फूल तो DM का जवाब था — किसान की हर शिकायत ज़रूरी है।वाह! गोभी चाहे न खिले, पर शासन-प्रशासन की संवेदना जरूर खिल उठी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक....?

असल में, यह किसान की नहीं, उस व्यवस्था की मजबूरी है जो किसानों को बीज से लेकर बाजार तक के भरोसे पर छोड़ देती है. गोभी का फूल न खिला, लेकिन इस शिकायत ने वो सवाल खड़ा कर दिया जिसकी खुशबू अब जिले से निकल कर पूरे प्रदेश में पहुंच रही है. कब तक खेत की मिट्टी मेहनत उगाएगी और सिस्टम सिर्फ फाइल.

अब जिले में चर्चा यही है कि फर्रुखाबाद की गोभी ने सरकार को सिखा दिया कि फसल ही नहीं, शिकायत भी उगाई जा सकती है. बस थोड़ा भरोसा, थोड़ा सब्र, और थोड़ी व्यवस्था की धूप चाहिए.