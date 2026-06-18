बस अनियंत्रित होकर पलटी

वहीं, हरदोई में सवायजपुर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 289 पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक महिला की मौत हो गयी जबकि 3 यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गए. हादसे के समय बस में 50 यात्री सवार थे. हादसा चालक को नींद आने के कारण हुआ. सीओ हरपालपुर सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एक बस अमेठी के शंकरगंज से दिल्ली के आनंद विहार की ओर जा रही थी, तभी किलोमीटर संख्या 289 पर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई.हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया.