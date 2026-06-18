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आशीष द्विवेदी/ हरदोई: हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के दलेलपुर गांव में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. खेत में बने पुराने बोरिंग के करीब 20 फीट गहरे गड्ढे से ईंटें निकाल रहे 55 वर्षीय किसान कुंवर चंद उर्फ छोटे अचानक मिट्टी धंसने से उसमें दब गए. पत्नी की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तब तक किसान मिट्टी के नीचे समा चुके थे.
मिट्टी में समा गया किसान
सूचना मिलते ही पाली पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कराया गया. गड्ढे की गहराई और लगातार धंस रही मिट्टी रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी चुनौती बनी रही. करीब तीन घंटे तक चले अभियान के दौरान हर किसी की निगाहें किसान को जिंदा निकालने पर टिकी थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
परिवार पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़
रात में जब कुंवर चंद को बाहर निकाला गया तो उनकी सांसें थम चुकी थीं. मेहनत-मजदूरी और खेती-किसानी से परिवार का पालन-पोषण करने वाले किसान की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पत्नी, बेटे और दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
बस अनियंत्रित होकर पलटी
वहीं, हरदोई में सवायजपुर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 289 पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक महिला की मौत हो गयी जबकि 3 यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गए. हादसे के समय बस में 50 यात्री सवार थे. हादसा चालक को नींद आने के कारण हुआ. सीओ हरपालपुर सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एक बस अमेठी के शंकरगंज से दिल्ली के आनंद विहार की ओर जा रही थी, तभी किलोमीटर संख्या 289 पर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई.हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया.