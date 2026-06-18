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हरदोई में 20 फीट गहरे गड्ढे में जिंदा दफन हुआ किसान, तीन घंटे चला रेस्क्यू लेकिन नहीं बच सकी जान

Hardoi News: खेत में बने पुराने बोरिंग के पास गहरे गड्ढे से ईंट निकालते समय किसान मिट्टी में दब गया. हादसे में किसान की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 18, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:48 PM IST
हरदोई में 20 फीट गहरे गड्ढे में जिंदा दफन हुआ किसान, तीन घंटे चला रेस्क्यू लेकिन नहीं बच सकी जान
Image Credit: फाइल फोटो

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हरदोई में 20 फीट गहरे गड्ढे में जिंदा दफन हुआ किसान, तड़पतड़प कर गई जान
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