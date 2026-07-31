/सावन के पहले दिन खुली दावों की पोल: फर्रुखाबाद में बदहाल सड़कें और बंद स्ट्रीट लाइटें, कांवड़ियों की बढ़ीं मुश्किलें

प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल

जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खुद कांवड़ यात्रा की तैयारियों की सीधी समीक्षा कर रहे हैं, तब फर्रुखाबाद में अधिकारियों की यह लापरवाही प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इन कमियों को कब तक दुरुस्त करते हैं. आस्था करोड़ों लोगों की भावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनकी आस्था के प्रति सम्मान भी है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि जिम्मेदार विभाग इन कमियों को कितनी जल्दी दूर करते हैं, ताकि शिवभक्तों की यात्रा श्रद्धा के साथ-साथ सुरक्षित भी बन सके.