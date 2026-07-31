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सावन के पहले दिन खुली दावों की पोल: फर्रुखाबाद में बदहाल सड़कें और बंद स्ट्रीट लाइटें, कांवड़ियों की बढ़ीं मुश्किलें

Farrukhabad News: 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है. पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े हैं. कुछ जगहों पर अव्यवस्था का नजारा देखने को मिला कि लोग परेशान हो गए. फर्रुखाबाद का भी हाल ऐसा ही है. पढ़िए खबर

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 31, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:18 AM IST
सावन के पहले दिन खुली दावों की पोल: फर्रुखाबाद में बदहाल सड़कें और बंद स्ट्रीट लाइटें, कांवड़ियों की बढ़ीं मुश्किलें
Image Credit: Farrukhabad news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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