/सावन के पहले दिन खुली दावों की पोल: फर्रुखाबाद में बदहाल सड़कें और बंद स्ट्रीट लाइटें, कांवड़ियों की बढ़ीं मुश्किलें

राज्य चुनें
फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: सावन के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है. लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्गों को गड्ढामुक्त करने, घाटों पर स्वच्छता और स्ट्रीट लाइटों की समुचित व्यवस्था के सख्त निर्देश दिए थे, वहीं फर्रुखाबाद में जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है. पढ़िए खबर
पांचाल घाट पर बदहाली, अंधेरे में कांवड़िया
सीतापुर, छिबरामऊ, मैनपुरी, आगरा और आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालु गंगाजल भरने ऐतिहासिक पांचाल घाट पहुंच रहे हैं. लेकिन पांचाल घाट जाने वाले नेशनल हाईवे-730 पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और उखड़ी हुई सड़कें श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही हैं. इतना ही नहीं, रात के समय हाईवे की स्ट्रीट लाइटें बंद रहने से पूरा मार्ग अंधेरे में डूब जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को मोबाइल की रोशनी में चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
नंगे पैर यात्रा, बिखरी गिट्टी से चोटिल होने का खतरा
घाट पर गंगाजल लेने पहुंचे श्रद्धालुओं (आयुष, आर्यन व आकाश) का कहना है कि वे 20 से 30 किलो का भार उठाकर नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा का संकल्प लेकर निकले है. ऐसे में सड़कों पर बिखरी नुकीली गिट्टियां, गहरे गड्ढे और अंधेरा उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं. इसके साथ ही गंगा घाट परिसर में फैली गंदगी भी स्वच्छता अभियानों की पोल खोल रही है. लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल
जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खुद कांवड़ यात्रा की तैयारियों की सीधी समीक्षा कर रहे हैं, तब फर्रुखाबाद में अधिकारियों की यह लापरवाही प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इन कमियों को कब तक दुरुस्त करते हैं. आस्था करोड़ों लोगों की भावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनकी आस्था के प्रति सम्मान भी है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि जिम्मेदार विभाग इन कमियों को कितनी जल्दी दूर करते हैं, ताकि शिवभक्तों की यात्रा श्रद्धा के साथ-साथ सुरक्षित भी बन सके.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.