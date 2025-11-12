Advertisement
Hardoi

फर्रुखाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश? रेल लाइन का एक हिस्सा टूटा मिला, जांच शुरू

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा टला है. कमालगंज और खुदागंज रेलवे स्टेशन के बीच रेल लाइन का एक हिस्सा टूटा मिला. जांच की जा रही है कि यह तकनीकी खराबी थी या ट्रेन पलटाने की साजिश.

 

Nov 12, 2025, 09:12 AM IST
Farrukhabad News
Farrukhabad News

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: यूपी के फर्रुखाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जिले में ट्रेन पलटाने की साजिश को रेलवे की सतर्कता ने नाकाम कर दिया. कमालगंज और खुदागंज रेलवे स्टेशन के बीच रेल लाइन का एक हिस्सा टूटा मिला, जिससे बड़ा हादसा होते-होते टल गया. फिलहाल रात को ट्रैक की मरम्मत के बाद ट्रेनों की आवाजाही दोबारा शुरू पाई. रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

रेलवे को मिली पटरी टूटी होने की सूचना
 जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रात करीब 9 बजे इस रूट से गुजरने वाली थी. तभी रेलवे अधिकारियों को सूचना मिली कि कमालगंज के कतरौली पट्टी के पास पटरी टूटी हुई है. आनन-फानन में रेलवे ने सभी अप और डाउन ट्रेनों को रोक दिया और ट्रैफिक को कंट्रोल में लिया. साजिश का या तकनीकी खुलासा होते ही आसपास के सभी स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई.

कई ट्रेनों को रोका गया
बताया जा रहा है कि कालिंदी एक्सप्रेस को गुरसहायगंज स्टेशन पर 40 मिनट तक रोका गया, जबकि फर्रुखाबाद से कानपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को कमालगंज में करीब तीन घंटे तक रोके रखा गया. इसके अलावा कानपुर से फर्रुखाबाद आने वाली ट्रेन को खुदागंज स्टेशन पर रोक दिया गया. रेलवे इंजीनियरों और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कराया गया. देर रात तक लाइन को ठीक कर ट्रेनें धीरे-धीरे अपने रूट पर रवाना हुईं.

मामले की जांच में जुटा रेल प्रशासन
फिलहाल, रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुटा है कि पटरी टूटने की यह घटना तकनीकी खराबी थी या किसी के द्वारा साजिश रची गई. गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रेन पलटाने की कोशिश के मामले सामने आ चुके हैं.

