Hardoi

फर्रुखाबाद में SIR का काम पूरा, 20 प्रतिशत मतदाताओं का नाम कटना तय, 5 प्रतिशत को नोटिस

SIR completed in Farrukhabad: फर्रुखाबाद में पूरा हुआ एसआइआर. जिले के एक चौथाई मतदाता सूची से बाहर होने की कगार पर हैं. 20 प्रतिशत मतदाताओं का नाम कटना तय.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:04 AM IST
अरुण सिंह/फर्रुखाबाद : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के अंतिम दिन शुक्रवार को जिले की मतदाता सूची के लगभग चौथाई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की स्थिति नजर आ रही है. इनमें करीब 20 प्रतिशत अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक (एएसडी) श्रेणी में दर्ज ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम कटना लगभग तय है. जबकि शेष करीब पांच प्रतिशत अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस जारी कर अंतिम मौका दिया जाएगा. यह स्थिति न केवल प्रशासन के लिए, बल्कि राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए भी गंभीर मानी जा रही है. फाइनल सूची चुनाव आयोग की साइड पर अपलोड कर दी गई है.

लगभग 25 प्रतिशत नामों पर संकट
जनपद में कुल 13,98,009 मतदाता पंजीकृत हैं. इनमें से अब तक लगभग 79 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का सत्यापन और डिजिटाइजेशन हो चुका है. इसके बावजूद करीब 2,91,557 मतदाता ऐसे हैं, जो मृतक, स्थायी रूप से शिफ्टेड, लंबे समय से अनुपस्थित या पहले से किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत पाए गए हैं. इन मतदाताओं को एएसडी की श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा करीब 72757 मतदाता ऐसे हैं, जिनकी वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं हो सकी है. इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर लगभग 25 प्रतिशत नामों पर संकट खड़ा हो गया है. फाइनल रिपोर्ट में अब तक 39052 मुर्दे भी वोट देते रहे हैं. 108301 वोटर मिले ही नहीं तो वहीं112877 फर्रुखाबाद छोड़ गए.

फर्रुखाबाद सदर सबसे कमजोर कड़ी 
विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति देखें तो फर्रुखाबाद सदर सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरा है। यहां करीब 30 प्रतिशत से अधिक मतदाता या तो अनकलेक्टेबल हैं या फिर नो-मैपिंग की श्रेणी में हैं. बड़ी संख्या में मतदाता लंबे समय से बाहर रह रहे हैं या फिर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए. अमृतपुर और भोजपुर में भी स्थिति चिंताजनक है, हालांकि वहां प्रतिशत थोड़ा कम है। कायमगंज की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर जरूर है, लेकिन यहां भी हजारों मतदाता अंतिम सूची से बाहर होने की आशंका झेल रहे हैं। एसआइआर के समापन के साथ अब असली परीक्षा दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में होगी, जहां तय होगा कि कौन मतदाता सूची में बचेगा और कौन बाहर होगा.

दावे का अंतिम मौका मिलेगा
अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह का कहना है कि जिन मतदाताओं का नाम अब तक मैप नहीं हो सका हैं, उन्हें दावे का अंतिम अवसर दिया जाएगा. ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और तय समय सीमा में प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही उनका नाम अंतिम सूची में जोड़ा जाएगा.  यदि समय पर दावा नहीं किया गया तो अंतिम सूची से नाम कट जाएंगे.

Farrukhabad newsFarrukhabad SIRUP News

