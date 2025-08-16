Hardoi News: हरदोई में देवर-भाभी के बीच छिड़ा महासंग्राम, जमकर हुई मारपीट, गुस्साई बहू ने बुजुर्ग सास को भी पीटा
Hardoi News: हरदोई में देवर-भाभी के बीच छिड़ा महासंग्राम, जमकर हुई मारपीट, गुस्साई बहू ने बुजुर्ग सास को भी पीटा

Hardoi News: हरदोई जिले में देवर और भाभी के बीच मार-पिटाई का मामला सामने आया है. दोनों बीच सड़क पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, बुजुर्ग सास को भी गुस्साई बहू पीटती हुई दिखाई दी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 16, 2025, 03:57 PM IST
हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले में घरेलू विवाद के चलते देवर भाभी के बीच मारपीट और बीच बचाव करने पर बहू के बुजुर्ग सास को चप्पल से पीटने का मामला सामने आया है. एक गांव की रहने वाली महिला का उसके दिव्यांग देवर के साथ विवाद हो गया. जिसके बाद देवर ने झाड़ू के पाइप से तो महिला ने जूते से देवर की पिटाई. इस दौरान बुजुर्ग सास ने बीच बचाव का प्रयास किया तो महिला ने सास को जूते और चप्पल से पीटा.

हरपालपुर थाना क्षेत्र का मामला
मारपीट का यह मामला कोतवाली हरपालपुर के मिघोली गांव का है. यहां के रहने वाले हरिओम की पत्नी प्रियंका का उसके देवर शिवओम के साथ विवाद हो गया. प्रियंका ने अपने दिव्यांग देवर शिवओम की चप्पलों से पिटाई कर दी. जवाब में देवर शिवओम ने झाड़ू के पाइप से प्रियंका को पीटा. इस दौरान सास कुसुमा ने दोनों को लड़ने से मना किया. जिस पर आक्रोशित प्रियंका ने चप्पलों से सास कुसुमा की पिटाई कर दी.

सास को चप्पलों से पीटा
काफी देर तक देवर भाभी के बीच मारपीट और हंगामें का दौर चलता रहा. इस दौरान प्रियंका बीच-बीच में अपनी सास को चप्पल और जूते से पीटती रही. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया. वायरल वीडियो में देवर भाभी झगड़ते नजर आए. वहीं बहू प्रियंका अपनी सास को चप्पलों से पीटती हुई नजर आ रही है.

13 जुलाई की घटना
बताया जा रहा है कि ये घटना 13 जुलाई की है. घटना के अगले दिन प्रियंका कोतवाली हरपालपुर पहुंची और अपने देवर शिवओम,जेठ सुआलाल और सुवालाल के बेटों नन्हे और दुन्नी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया. जेठ सुआलाल ने खुद को निर्दोष बताया है. सुवालाल का कहना है कि प्रियंका ने सास और देवर शिवओम के साथ मारपीट की जबकि उनका परिवार मौके पर मौजूद भी नहीं था.

जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट
उनके परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है. आरोप है कि इसी रंजिश को लेकर उन्हें और उनके बेटों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया. सुआलाल का आरोप है कि बीतीरात पुलिस उनके घर पहुंची. जहां उसके परिवार के साथ पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज और अभद्रता की. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है.

TAGS

Hardoi News

