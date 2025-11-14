सभी को जान से मार दूंगा... दो पक्षों में लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला, जमीन के झगड़े ने छीनी चैन की सांस!

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शुक्रवार को जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुई कहासुनी अचानक हिंसक हो गई और विपक्षी पक्ष ने लाठी-डंडों, फरसा और बल्लम से हमला कर दिया. घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्‍हें सीएचसी से रेफर कर हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना के थाना टड़ियावां क्षेत्र के कोटरा गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, सुग्रीव सिंह ने करीब एक साल पहले संतोष राठौर से आवासीय जमीन का बैनामा कराया था. लेकिन आरोप है कि विनोद राठौर इस जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे थे. आज सुग्रीव सिंह अपने परिजनों के साथ जमीन पर पहुंचे, तभी विवाद हो गया.पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन पर कब्जा रोकने के लिए विनोद, हरी, अंबिका, बालक राम, अल्पित, पोहकर और गुड्डू अपने साथियों के साथ पहुंचे और अचानक हमला कर दिया.

इस हमले में बालेस्टर सिंह,सुग्रीव सिंह,आशीष सिंह और प्रिंशु सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए.मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें हमलावर लाठी-डंडे और बल्लम लेकर पीड़ित पक्ष पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं.वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में भी तनाव का माहौल है.

घटना के बाद घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

