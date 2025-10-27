हरदोई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग, बाहर निकाले गए मरीज, मचा हड़कंप

Hardoi News: मेडिकल कालेज के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने से वार्ड में धुआं फैल गया. घटना के समय मौके पर मौजूद गार्डों ने तत्परता दिखाते हुए कंसंट्रेटर को वार्ड से बाहर निकाला और फायर इक्विपमेंट की मदद से आग पर काबू पाया.
Hardoi News: हरदोई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में सोमवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई. आग लगने से वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आनन-फानन मौके पर मौजूद गार्डों ने फायर इक्विपमेंट की मदद से आग पर काबू पा लिया है.
इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाले गए मरीज
मेडिकल कालेज के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने से वार्ड में धुआं फैल गया. घटना के समय मौके पर मौजूद गार्डों ने तत्परता दिखाते हुए कंसंट्रेटर को वार्ड से बाहर निकाला और फायर इक्विपमेंट की मदद से आग पर काबू पाया. आग लगने के दौरान मेडिकल स्टाफ और गार्डों ने तुरंत मरीजों और उनके तीमारदारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इससे कोई जनहानि नहीं हुई.
शॉर्ट सर्किट से लगी आग
आग बुझने के बाद मेडिकल स्टाफ, मरीजों और तीमारदारों ने राहत की सांस ली. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है. अस्पताल प्रशासन ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा मानकों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देती है.
बिजली विभाग को वायरिंग की जांच के निर्देश
मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया कि हादसे में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. मामले की जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही बिजली विभाग को वायरिंग की जांच कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
