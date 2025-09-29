हरदोई में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े लोगों को पिकअप ने कुचला, 5 की मौत

आशीष द्विवेदी/हरदोई : यूपी के हरदोई में हरदोई बिलग्राम रोड पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे बाइक से उतर कर खड़े हुए 5 लोगों को कुचल दिया. पिकअप की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक से उतर कर सड़क पर खड़े बाइक सवार दो महिलाएं और उनकी गोद में दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई. सभी लोग मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहे थे. हादसे के बाद पिकप भी सड़क के किनारे पेड़ों में जा घुसी. वहीं, पिकअप चालक मौके से फरार हो गया.

ऐसे हुआ हादसा

यह दर्दनाक सड़क हादसा हरदोई जिले में सुरसा थाना इलाके में बिलग्राम हरदोई रोड पर सुरसा तिराहे के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, सुरसा थाना इलाके के भीठा गांव के रहने वाले संदीप के पुत्र का शहर कोतवाली इलाके में मुंडन था. घर के लोग ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर मुंडन में शामिल होने हरदोई गए थे, जबकि संदीप का साला संतराम (30 ) जो टड़ियावां थाने के जिगनिया का रहने वाला हैं वह मुंडन संस्कार होने के बाद अपनी बाइक से पत्नी संगीता (28) अपनी बहन मोहनी (32 ) मोहनी की दो वर्ष की बेटी गौरी और संदीप के एक रिश्तेदार के नौ महीने के पुत्र वासु के साथ लौट रहे थे.

पान मसाला खाने के लिए रुके थे बाइक सवार

रास्ते में संतराम सड़क के किनारे बाइक खड़ी करके दुकान से पान मसाला लेने के लिए रुका तो सभी लोग बाइक से उतर कर सड़क किनारे खड़े हो गए. इसी दौरान बिलग्राम की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मारकर कुचल दिया और उसके बाद सड़क किनारे पेड़ में जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दो महिलाओं और दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा गया

घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को तत्काल एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. घटना के बाद डीएम और एसपी ने मेडिकल कालेज पहुंचकर परिजनों को ढांढ़स बंधाया है और पिकप चालक के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतकों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए है.

यह भी पढ़ें : हरदोई में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे सो रहे परिवार को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा,मां-बेटे की मौत

यह भी पढ़ें : Hardoi News: लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा, जबरदस्त टक्कर में दो बाइकों के उड़े परखच्चे, तीन युवकों की मौत