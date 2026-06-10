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एक झपकी और... मातम में बदला सफर, हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी 50 यात्रियों से भरी बस; एक महिला की मौत

Hardoi Bus Accident: हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रारंभिक जांच में चालक को नींद आना दुर्घटना का कारण बताया गया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 10, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:06 PM IST
एक झपकी और... मातम में बदला सफर, हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी 50 यात्रियों से भरी बस; एक महिला की मौत
Image Credit: ganga expressway bus accident

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