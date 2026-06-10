हादसे में गंभीर रूप से घायल जयेन्द्र पुत्र भारत सिंह निवासी प्रतापपुर, रायबरेली आसमो बानो पत्नी मोहम्मद नाजिम निवासी रानीगंज बाजार व मोहम्मद नासिर पुत्र मोहम्मद नाजिम निवासी रानीगंज बाजार अमेठी का इलाज किया जा रहा है.पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस प्रशासन ने घटना की जानकारी मृतक महिला के परिजनों को दे दी है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.