120 की रफ्तार, 5 घंटे का सफर, तैयार हो गया गंगा एक्सप्रेसवे, उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू!

Ganga Expressway Update: गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है. 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं. हरदोई में पीएम मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. इससे पहले यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हरदोई पहुंचे.

हरदोई पहुंचे वित्त मंत्री

हरदोई के मल्लावां में जनसभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने वाली साबित होगी. उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है. अभी तक मेरठ से प्रयागराज तक का रास्ता 12-14 घंटे में तय होता था, लेकिन अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकृत स्पीड के साथ मात्र 5 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंचा जा सकेगा.

यूपी में 7 एक्सप्रेसवे संचालित

उन्होंने निर्माण गुणवत्ता की तारीफ करते हुए कहा कि इसका कंस्ट्रक्शन बेहद उच्च स्तर का है और यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन उदाहरण है. उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रदेश में सात एक्सप्रेसवे संचालित होने जा रहे हैं और कई अन्य परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं. उन्होंने कहा कि मजबूत ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होते हैं, और जब ये सिस्टम मजबूत और सुविधाजनक होते हैं तो विकास के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं.

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29 को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण

सुरेश खन्ना ने यह भी कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से देश-विदेश के उद्यमी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं. आज दुनिया के दूसरे देशों से आने वाले एंटरप्रेन्योर भी उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रभावित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. इथेनॉल उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और अब 29 अप्रैल को इसका लोकार्पण होने जा रहा है.

यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमत सबसे कम

इस मौके को वित्त मंत्री ने “प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि” बताया. पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर सुरेश खन्ना ने कहा कि “उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां वैट सबसे कम है, इसलिए यहां पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं. नॉर्थ-ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में ईंधन सबसे सस्ता है. 86% पेट्रोलियम पदार्थ हमें बाहर से आयात करने पड़ते हैं, लेकिन केंद्र सरकार आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार काम कर रही है. अंत में उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट न सिर्फ यातायात को आसान बनाएंगे, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और बड़े पैमाने पर लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

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