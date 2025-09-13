टॉफी-चॉकलेट देकर बनाई जान पहचान, हरदोई में 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी ने की हैवानियत!

Hardoi News: यूपी के हरदोई में आठवीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है. छात्रा के पड़ोस में रहने वाले आईटीआई और डी फार्मा के छात्रों ने टॉफी और चाकलेट देकर उससे जान पहचान बनाई. इसके बाद छात्रा के स्कूल से वापस लौटते समय बर्थडे के दिन दोनों ने पार्टी लेने के बहाने अपने दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया. इतना ही नहीं दोनों ने किसी को बताने पर बालिका और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह है पूरा मामला

सामूहिक दुष्कर्म की ये सनसनीखेज वारदात कोतवाली शहर क्षेत्र की है. जहां एक इंटर कॉलेज की आठवीं क्लास में पढ़ने वाली 12 वर्षीय बालिका के साथ हैवानियत की गई. पुलिस ने कोतवाली हरपालपुर क्षेत्र के पलिया पूरब गांव के रहने वाले दो युवकों रुस्तम यादव और प्रयांशु को छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है. बताया गया कि शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली बालिका के पड़ोस में एक मकान में रुस्तम और प्रयांशु किराये पर रहते हैं. इनमें 21 साल का रुस्तम ITI और 19 वर्षीय प्रयांशु डी फार्मा का छात्र है.

टॉफी और चॉकलेट देकर बनाई जान पहचान

दोनों ने पड़ोस में रहने वाली बालिका को टॉफी और चॉकलेट देकर उससे जान पहचान बढ़ाई. दोनों अक्सर बालिका को आते जाते टॉफी चॉकलेट देते थे. इससे बालिका को उन पर भरोसा हो गया. विगत 30 अगस्त को बालिका के जन्मदिन के दिन उसके स्कूल से वापस लौटते समय रास्ते में दोनों ने उसे रोककर टॉफी, चाकलेट दी और बहला फुसलाकर जन्मदिन की पार्टी लेने के बहाने कुछ दूरी पर अपने दोस्त के मकान में ले गए. आरोप है कि यहां दोनों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की. बालिका के विरोध करने पर दोनों ने डरा धमका कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

खुद के पास बंदूक होने की बात कही

सीओ सिटी हरदोई अंकित मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को पीड़िता के पिता ने पुलिस से मामले की शिकायत करते हुए बताया कि दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद बालिका को खुद के पास बंदूक और तमंचे होने की बात कहकर उसे डराया धमकाया. उन्होंने उससे कहा कि अगर उसने किसी को बताया और दोबारा बुलाने पर नहीं आई तो उसको और उसके माता-पिता को मार देंगे. डरी सहमी बेटी के स्वभाव में बदलाव को देखकर घर वालों ने जब पूछताछ की तो छात्रा ने परिजनों को घटना से अवगत कराया. इसके बाद पीड़ित बालिका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है.

