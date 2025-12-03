हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत, तंत्र मंत्र से मार देने का आरोप

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई के हरियांवा थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 12 साल की बालिका की मौत हो गई. मृतका के पिता ने अपने विरोधियों पर तंत्र-मंत्र से मार देने का आरोप लगाया है.सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतका के पिता का आरोप है कि इससे पूर्व पत्नी और भतीजे पर भी तंत्र-मंत्र कराया गया था जिससे दोनों की मौत हो चुकी है.

हरियावां थाना क्षेत्र की घटना

संदिग्ध परिस्थितियों में 12 साल की बालिका की मौत पर तंत्र-मंत्र से मार देने के सनसनीखेज घटना हरियावां थाना इलाके के रारा गांव की है. यहां के रहने वाले अमित कुमार ने बताया कि उनकी 12 साल की पुत्री पल्लवी को सुबह अचानक से झटके आए.उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया इतनी ही देर में बेटी ने दम तोड़ दिया. अमित ने बताया कि उसकी छत के ऊपर लौंग आदि पूजन सामग्री मिली है. जिससे उसको शक है कि उसकी बेटी के ऊपर तंत्र-मंत्र किया गया है जिससे उसकी बेटी की मौत हो गई है.

पत्नी-भतीजा हो चुके शिकार

अमित कुमार ने यह भी बताया 2019 में उसकी पत्नी साधना पर भी तंत्र-मंत्र किया गया था. जिससे उसकी भी मौत हो चुकी है और भतीजे लव कुश के ऊपर भी इसी प्रकार से तंत्र-मंत्र किया गया था. जिससे वह भी मौत का शिकार हो चुका है. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया पंचनामा भर और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

हरदोई में 25 हजार का ईनामी मुठभेड़ में घायल

वहीं,हरदोई जिले में भैंस चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.टडियावां पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.पुलिस ने इनके कब्जे से एक वैगनआर कार और अवैध असलहे भी बरामद किए हैं. पिछले कुछ दिनों में बेनीगंज थाना क्षेत्र के जसईपुर,पिपरी और लोधखेड़ा गांवों में भैंस चोरी की तीन घटनाओं ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी थी. इन वारदातों में चोरों ने कुल 12 भैंसें उड़ा ली थीं. गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.