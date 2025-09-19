मेरी बेटी को बाघ ले गया साहब, मां ने किया दावा,....कुछ घंटे में बाद चौंकाने वाला खुलासा, जानें कहां गई युवती?

सीतापुर राजकुमार/दीक्षित: यूपी के सीतापुर के मछरेहटा में एक युवती के प्रेमी संग फरार होने का मामला सामने आया है. लोकलाज से बचने के लिए युवती की मां और छोटी बहन ने मिलकर बाघ के हमले की मनगढ़ंत कहानी गढ़ डाली. पुलिस और वन विभाग ने युवती की तलाश के लिए घंटों तलाशी अभियान चलाया. ड्रोन की मदद से खेत-खलिहानों की तलाशी हुई, लेकिन न तो बाघ का कोई सुराग मिला और न ही लड़की का. इसके बाद मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

पढ़िए क्या है पूरा मामला

मछरेहटा में गुरुवार सुबह करीब छह बजे के आसपास इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत गई युवती को बाघ के उठा ले जाने की खबर फैल गई. महिला की बदहवासी जिसने भी देखी, वह सहम गया. इलाके में बाघ की आहट की खबर फैली तो पूरा गांव लाठी-डंडे लेकर इकट्ठा हो गया. दरअसल, महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ नित्यक्रिया के लिए पड़ोस के खेत में गई थीं. महिला ने दावा किया कि खेत में पहले से मौजूद बाघ उनकी बेटी को गन्ने के खेत में खींच ले गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और कई किलोमीटर तक कॉम्बिंग कराई गई.

न बाघ का सुराग न युवती का

गांव वाले भी लाठी-डंडे लेकर खेतों में युवती को खोजते रहे. वन विभाग व पुलिस की टीम ने कॉम्बिंग शुरू कर दी. ड्रोन के जरिये भी करीब तीन से चार किलोमीटर तक का इलाका खंगाला गया पर बाघ और युवती दोनों का कोई सुराग नहीं मिला. इस पर वन और पुलिस अफसरों को शक हुआ. महिला और उसकी अन्य बेटियों को पुलिस मछरेहटा थाने ले गई. कड़ाई से पूछताछ की गई तो महिला पुलिस के सवालों में उलझ गई और बोला की लोक लाज और इज्जत के खातिर उसने मनगढ़ंत कहानी बना ली. स्वीकार कर लिया. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उनकी बेटी अपने पड़ोसी गांव के युवक के साथ भागी है.

सच सामने आने पर महिला की तहरीर के आधार पर मछरेहटा पुलिस ने आरोपी मछरेहटा के रामलोटन बाजार निवासी सनी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है. मां ने थाने में तहरीर देकर युवक सनी पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का दर्ज कराया केस. फिलहाल पुलिस ने मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.