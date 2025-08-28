घर बुलाया और काट दिया प्राइवेट पार्ट! प्रेमी के 'ब्लैकमेल' का प्रेमिका ने लिया खौफनाक बदला

हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां राजस्थान से 18 साल की प्रेमिका से मिलने पहुंचे 35 साल के युवक का प्रेमिका ने धारदार हथियार से प्राइवेट पार्ट काट दिया. हरदोई की रहने वाली युवती का परिवार और राजस्थान का रहने वाला युवक उत्तराखंड में नौकरी करते थे. जहां दोनों की जान पहचान हुई.

प्रेमिका ने काटा प्रेमी का प्राइवेट पार्ट

युवती अपने घर वापस लौट आई लेकिन दोनों के बीच बातचीत होती रही. बताया गया कि बीती रात राजस्थान का रहने वाला युवक प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था जहां प्रेमिका ने उसे अपने घर बुलाया और देर रात उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया. प्रेमी लहूलुहान होकर तड़पने लगा सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

पुलिस हिरासत में प्रेमिका

प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. घटना के पीछे का कारण एक कथित वीडियो बताया जा रहा है आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी वीडियो को लेकर युवती ने इस घटना को अंजाम दिया. मामले में पुलिस आरोपी युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ और कार्रवाई में जुट गई है.

मल्लावा थाना क्षेत्र का मामला

यह सनसनीखेज मामला हरदोई जिले में कस्बा मल्लावां के मोहिउद्दीनपुर मोहल्ले का है.यहां मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक 18 वर्षीय युवती से मिलने के लिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के थाना टीपी के सुरबाला गांव का रहने वाला 35 वर्षीय यशवंत देर रात उसके घर पहुंचा था.यहां दोनों की मुलाकात हुई और प्रेमिका यशवंत को अपने घर ले गई. जहां थोड़ी देर बाद उसने धारदार हथियार से यशवंत का प्राइवेट पार्ट काट दिया.

पुलिस ने अस्तपाल में कराया भर्ती

लहूलुहान यशवंत तड़पने लगा. आनन फानन उसने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली मल्लावां पुलिस ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां से उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया,कुछ समय भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है.इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

राजस्थान का रहने वाला है युवक

बताया जा रहा है कि राजस्थान का रहने वाला यशवंत और हरदोई के मल्लावां की रहने वाली युवती का परिवार उत्तराखंड के हरिद्वार में नौकरी करते थे. जहां दोनों की जान पहचान हुई थी. करीब 3 साल पहले जब युवती नाबालिग थी तब कथित तौर पर यशवंत ने युवती का नहाते समय अश्लील वीडियो बना लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था. जिसके बाद युवती का परिवार नौकरी छोड़कर एक साल पूर्व मल्लावां वापस आ गया था.

वारदात के पीछे क्या आशंका?

इसके बाद भी यशवंत ने युवती का पीछा नहीं छोड़ा. आशंका जताई जा रही है कि युवती ने युवक को अपने घर बुलाया और फिर उसी कथित वीडियो को लेकर बातचीत के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया.फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है.वहीं पुलिस पूरे मामले में युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ और कार्रवाई में जुट गई है.पुलिस के मुताबिक प्रकरण की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

