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हरदोई: जल निगम स्टोर में सरकारी दस्तावेजों और जांच किटों को जलाने का मामला, 6 के खिलाफ FIR

Hardoi News: हरदोई में सरकारी रिकॉर्ड को का एक मामला सामने आया है. 'हर घर नल से जल' जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी योजना से जुड़े दस्तावेजों और पानी की गुणवत्ता जांचने वाली किटों को चोरी-छिपे जलाए जाने की घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 04, 2026, 04:51 PM IST
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हरदोई: जल निगम स्टोर में सरकारी दस्तावेजों और जांच किटों को जलाने का मामला, 6 के खिलाफ FIR

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सरकारी रिकॉर्ड को का एक मामला सामने आया है. 'हर घर नल से जल' जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी योजना से जुड़े दस्तावेजों और पानी की गुणवत्ता जांचने वाली किटों को चोरी-छिपे जलाए जाने की घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी की छापेमारी में हुआ खुलासा
दरअसल, घटना जेल रोड स्थित जल निगम के स्टोर परिसर की है. जिलाधिकारी अनुनय झा को सूचना मिली कि जल निगम के स्टोर से धुआं निकल रहा है. सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां का नजारा हैरान करने वाला था. परिसर में भारी मात्रा में सरकारी रिकॉर्ड, 'हर घर नल से जल' योजना से संबंधित दस्तावेज और पानी की शुद्धता जांचने वाली किटें आग के हवाले की जा रही थीं. जिलाधिकारी के वहां पहुंचते ही मौके पर हड़कंप मच गया और आनन-फानन में आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक कई महत्वपूर्ण अभिलेख और जांच किटें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं. 

रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारी और अन्य
मौके पर मौजूद लोगों की पहचान के बाद मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया.  जांच में प्रभारी अधिशासी अभियंता (XEN) नवनीत सिंह, सहायक अभियंता (AE) अमित सिंह, दो चौकीदार मेवाराम और सालिगराम के साथ भाजपा के सोशल मीडिया सहसंयोजक ऋतुराज त्रिपाठी भी मौके पर मौजूद पाए गए. जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से साक्ष्य जुटाए.  बरामद हुए दस्तावेज और आधी जली हुई जांच किटें इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं कि इन्हें बिना किसी सक्षम अनुमति के अवैध रूप से नष्ट किया जा रहा था. 

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बड़े घोटाले की आशंका, FIR दर्ज
इस घटना के बाद से ही जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है. प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि 'हर घर नल से जल' योजना में हुए कथित घोटालों और भारी अनियमितताओं को छिपाने के लिए ये दस्तावेज नष्ट किए गए थे.  साक्ष्य मिटाने की इस बड़ी साजिश ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

यह भी पढ़ें : शुभेंदु के PA हत्याकांड: CBI की दबिश के बीच बलिया में ज्ञानेंद्र सिंह 'मोनू' ने कोर्ट में किया सरेंडर

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