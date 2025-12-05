Advertisement
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में टीचर की शर्मनाक करतूत! 8वीं के छात्र से अश्लील हरकत के आरोप, बीएसए ने दिए जांच के आदेश

Hardoi News: हरदोई जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां पर स्कूल टीचर पर  8वीं के एक छात्र के साथ अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:08 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बेसिक शिक्षा विभाग के कंपोजिट विद्यालय के कक्षा 8 के एक छात्र ने अपने ही शिक्षक पर अश्लील हरकत करने और जबरदस्ती करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है. स्कूल के अंदर टीचर पर आरोप लगाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.जिसमें टीचर आरोप से इनकार कर रहा है लेकिन मामले का वीडियो सामने आते ही शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. पूरे मामले में बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं बीएसए के अनुसार जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

कहां की है ये घटना?
मामला कछौना क्षेत्र के एक गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय का है स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं के छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके शिक्षक ने क्लास के दौरान उसके साथ अश्लील हरकतें की और उससे अश्लील बातचीत की. छात्र ने इसका विरोध किया और स्कूल में ही शिक्षक की गिरी हुई हरकत की पोल खोल दी शिक्षक और उसके छात्र वह स्कूल में मौजूद अन्य लोगों के बीच हो रही बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान
जिसमें छात्र अपने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा रहा है जबकि शिक्षक उन आरोप से इनकार कर रहा है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि शिक्षक से स्पष्टीकरण और मामले की जांच आख्या तलब की है. शिक्षा विभाग ने जांच टीम गठित कर दी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने का दावा किया है. 

