Hardoi News: हरदोई में 25 हजार के ईनामी गैंगस्टर का हाफ एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

Hardoi News: हरदोई जिले में भी अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है. इस अभियान में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये का इनामी गैंगेस्टर पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

Oct 20, 2025, 03:12 PM IST
हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ताबड़तोड़  एक्शन जारी है. हरदोई जिले में भी अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है. इस अभियान में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये का इनामी गैंगेस्टर विकास पैर में गोली लगने से घायल हो गया. उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में हुई.

क्या बोले सीओ शाहाबाद?
सीओ शाहाबाद आलोक राज नारायण ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विकास शाहाबाद क्षेत्र में है. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी.आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें विकास के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. घायल विकास को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक खोखा बरामद किया है.

पुलिस ने घोषित किया था 25 हजार का इनाम
विकास पुत्र विजय निवासी श्यामतगंज गौटिया, थाना सदर बाजार, शाहजहांपुर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.विकास और उसके नौ अन्य साथियों के खिलाफ लोनार थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है. ये सभी आर्थिक लाभ के लिए चोरी, अवैध शराब बिक्री और अन्य समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे. विकास पर पहले से विभिन्न थानों में 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी, पाली थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार और उनकी टीम को यह सफलता मिली.

