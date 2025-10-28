Advertisement
हरदोई में हिस्ट्रीशीटर बदमाश का हाफ एनकाउंटर, 25 हजार का इनामी गोली लगने से घायल

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले में पुलिस की हिस्ट्रीशीटर बदमाश से मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी. आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित था. उसके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:43 AM IST
Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Encounter: यूपी के हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसी कड़ी में कछौना थाना क्षेत्र में पुलिस की 25 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश कपिल से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान बदमाश कपिल के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं. उस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं. 

क्या बोले एएसपी?
एएसपी नृपेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम, चोरी, नकबजनी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में कपिल पुत्र बालकराम निवासी ग्राम समसपुर, थाना कछौना, जनपद हरदोई, विभिन्न चोरी के मामलों में फरार था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में लगी गोली
कछौना पुलिस को सूचना मिली कि वह कपिल सुठैना-कीरतपुर मार्ग से कहीं जाने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और कीरतपुर कूड़ा गांव के पास घेराबंदी की. घेराबंदी के दौरान एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया. पुलिस को देखकर वह व्यक्ति भागने लगा और पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. 

25 हजार का घोषित था इनाम
आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में कपिल घायल हो गया. उसे तत्काल सीएचसी कछौना ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. उसके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है. वह कछौना क्षेत्र के मोहल्ला पश्चिमी बाजार,पतसेनी तकिया,नैरा,कमालपुर,ज्ञानपुर के साथ पहावा,पड़री व तकिया कछौना में हुई चोरियो में वांछित था. इसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित था. 

एएसपी ने बताया कि इससे पहले कछौना पुलिस ने मामले में पांच अन्य अभियुक्तों निखिल उर्फ विक्रम उर्फ निक्की, सूरज, अमित कुमार वैश्य, नीलू उर्फ स्पर्श वैश्य और महेंद्र कुमार सोनी को भी गिरफ्तार किया है.

सुल्तानपुर में एक रात में दो एनकाउंटर, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली

 

