हरदोई

हरदोई में कोहरे का कहर! दिल्ली–हरदोई रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 5 की हालत गंभीर

Hardoi Accident News: हरदोई में उन्नाव–कटरा हाईवे पर गुरुवार सुबह घने कोहरे के बीच बड़ा सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से हरदोई जा रही राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई.

Dec 25, 2025, 11:44 AM IST
Hardoi Accident (आशीष द्विवेदी): हरदोई में उन्नाव–कटरा हाईवे पर गुरुवार सुबह घने कोहरे के बीच बड़ा सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से हरदोई जा रही राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. हादसे में बस चालक, परिचालक समेत कुल आठ लोग घायल हो गए,जिनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घने कोहरे के चलते ट्रक से हुई बस की भिड़ंत
जानकारी के मुताबिक,बुद्ध विहार डिपो की यह रोडवेज बस दिल्ली से हरदोई की ओर आ रही थी. बस में चालक-परिचालक सहित 22 यात्री सवार थे.सुबह जैसे ही बस उन्नाव–कटरा मार्ग पर हरपालपुर थाना क्षेत्र के लमकन गांव के पास पहुंची,घने कोहरे के कारण सामने से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई. 

ड्राइवर-कंडक्टर भी घायल
हादसे में बस चालक मनोज सिंह (30) पुत्र किशन सिंह, परिचालक विनोद (40) पुत्र राजकुमार निवासी किशनपुर कॉलोनी, रामघाट रोड अलीगढ़, दयावती (34) पत्नी संजय निवासी डाभा बिलग्राम, उमेश (40) निवासी शिवराजपुर सवायजपुर, नीलम (36) पत्नी विनोद निवासी लोनी गाजियाबाद,अनिल (38) पुत्र सीताराम निवासी बंधनिया सुरसा, सुनीत सिंह (35) पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी मलवा अखवेलपुर सांडी और विनोद (38) पुत्र रामगोपाल निवासी सथरा सुरसा घायल हो गए.

पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर भिजवाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सुनीत सिंह, दयावती, उमेश, नीलम और अनिल की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया.पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में ले लिया है, जबकि ट्रक चालक और परिचालक मौके से फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

तेज रफ्तार कार ने तीन को रौंदा, एक गंभीर
नैनीताल के तल्लीताल फांसी गधेरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को रौंद दिया. चींख पुकार सुन आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे तो वाहन चालक व उसका साथी मौके से फरार हो गए. लोगों ने किसी तरह वाहन के नीचे दबे हुए तीनों लोगों को बाहर निकाल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया. जहां तीनों को फिलहाल उपचार दिया जा रहा है. जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे को अंजाम देने वाला वाहन चालक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है. पुलिस चालक और उसके साथी की तलाश में जुट गई है.

चालक और उसका साथी मौके से फरार
जानकारी के मुताबिक हरी नगर निवासी बिहारी लाल, पप्पू और राजेश लाल गुरुवार सुबह पेंटिंग का काम करने राज भवन मार्ग स्थित आर्मी गेस्ट हाउस में जा रहे थे. इस दौरान चढ़ाई में तेज रफ्तार कार ने तीनों को चपेट में ले लिया. टक्कर मारने के बाद भी वाहन चालक नहीं रुका और तीनों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया. चीख पुकार सुन आसपास मौजूद लोग और राहगीर पहुंचे तो वाहन चालक और उसका साथी वाहन सड़क पर ही छोड़ मौके से फरार हो गया. 

लोगों ने किसी तरह वाहन के नीचे फंसे तीनों घायलों को बाहर निकाल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया. जहां तीनों घायलों को उपचार दिया जा रहा है. सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि हादसे में चोटिल बिहारी लाल की हालत गंभीर बनी हुई है. जिसको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है. वाहन एक पुलिसकर्मी द्वारा चलाने की जानकारी मिल रही है. वाहन कब्जे में लेकर चालक व उसके साथी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है.

Hardoi Accident

