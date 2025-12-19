हरदोई में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन को लेकर दबंगई! जिला खनन अधिकारी की गाड़ी कुचलने का प्रयास

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): यूपी के हरदोई जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं की दबंगई का गंभीर मामला सामने आया है. गुरुवार तड़के करीब 4 बजे बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम सापखेड़ा में औचक निरीक्षण के दौरान जिला खनन अधिकारी शिवदयाल सिंह की टीम पर जानलेवा हमला किया गया. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, जिला खनन अधिकारी अपनी टीम के साथ पक्की सड़क से गांव के अंदर कच्ची चकरोड पर करीब 200 मीटर आगे बढ़े ही थे कि सामने से बिना नंबर प्लेट का पीले रंग का मिट्टी से भरा डम्पर आता दिखाई दिया। खनन अधिकारी द्वारा डम्पर को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रुकने के बजाय सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जान से मारने की नीयत से खनन अधिकारी की बोलेरो गाड़ी संख्या UP70 GR 9766 में जोरदार टक्कर मार दी.

खेत में पलटी कार, लोगों ने कूदकर बचाई जान

टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो सड़क से पलटकर गेहूं के खेत में जा गिरी. गनीमत रही कि खनन अधिकारी शिवदयाल सिंह, वाहन चालक अनुराग सिंह तथा उनके साथ मौजूद विजय प्रताप सिंह और रमेशचंद्र समय रहते वाहन से कूद गए, जिससे सभी की जान बच गई. हादसे में बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयाय

डम्पर चालन हुआ फरार.

हमले के बाद डम्पर चालक ने मिट्टी से भरे वाहन को चकमार्ग पर पलट दिया और मौके से फरार हो गया, जिससे रास्ता भी अवरुद्ध हो गया. जांच में सामने आया है कि डम्पर चालक सुमित यादव पुत्र संतराम, निवासी ग्राम परसोला थाना बिलग्राम है, जिसके नाम पर जेसीबी मशीन भी है. उक्त जेसीबी को पूर्व में अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर खनन विभाग द्वारा सीज किया जा चुका है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

रविप्रकाश सीओ बिलग्राम हरदोई ने बताया, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी डम्पर चालक की तलाश शुरू कर दी है. खनन अधिकारी ने सुमित यादव के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए गए हैं.

