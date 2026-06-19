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आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई का बेसिक शिक्षा विभाग इन दिनों दो बड़े मामलों को लेकर सुर्खियों में है. एक तरफ 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़ी 61 शिक्षकों की मूल पत्रावलियां गायब होने का मामला सामने आया है, तो दूसरी तरफ एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और रिश्वतखोरी के आरोपों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एजुकेटर भर्ती कराने वाली संस्था की शिकायत पर बीएसए डॉ. अजित सिंह के खिलाफ कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. आरोप है कि फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी.
जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच शुरू
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह,एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट प्राचार्य रामेंद्र सिंह की तीन सदस्यीय समिति शुक्रवार को बीएसए कार्यालय पहुंची. टीम ने घंटों तक भर्ती, नियुक्ति और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच की.
संजय सिंह सिटी मजिस्ट्रेट हरदोई ने बताया-
"जांच के दौरान कुछ पत्रावलियां गायब मिलीं, जबकि कई रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए. इसके बाद भर्ती संबंधी अभिलेख रखने वाली कई अलमारियों और दो कमरों को सील कर दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका है, जिसकी अलग से जांच कराई जाएगी. जांच में यह भी सामने आया कि 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े 61 शिक्षकों के मूल अभिलेख रिकॉर्ड से गायब हैं. इस मामले में तत्कालीन पटल प्रभारी अनुपम मिश्रा के खिलाफ गुरुवार 18 जून को एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है."
दोनों मामले के तार एक ही अधिकारी से जुड़े
खास बात यह है कि एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी भी अनुपम मिश्रा के पास ही थी. ऐसे में दोनों मामलों के तार एक ही दफ्तर और एक ही व्यवस्था से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं. अब प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर सरकारी रिकॉर्ड कैसे गायब हुए और इसके पीछे किसकी भूमिका रही. आपको बता दें कि हरदोई जिले में एजुकेटर के पद पर 210 अभ्यर्थियों की भर्ती होनी है जिसकी प्रक्रिया गतिमान है.
उधर एजुकेटर भर्ती कराने वाली आउटसोर्सिंग संस्था उज्ज्वला सेवा संस्थान की शिकायत ने पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि बीएसए डॉ. अजीत सिंह ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और बाद में दो लाख रुपये लेने का भी दावा किया गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एक तरफ गायब फाइलों का रहस्य है, दूसरी तरफ भर्ती में कथित धांधली और रिश्वतखोरी के आरोप. ऐसे में हरदोई का शिक्षा विभाग अब जांच एजेंसियों के रडार पर है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच की आंच आखिर कहां तक पहुंचती है.