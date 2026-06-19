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हरदोई बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा खेल? 61 फाइलें गायब, BSA पर रिश्वतखोरी का केस दर्ज

Hardoi News: हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग में दो बड़े मामलों ने जिला प्रशासन के कान खड़े कर दिये हैं. यहां एक तरफ जहां 29 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़ी 61 शिक्षकों की मूल पत्रावलियां गायब हैं तो वहीं एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिये हैं.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 19, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:27 PM IST
हरदोई बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा खेल? 61 फाइलें गायब, BSA पर रिश्वतखोरी का केस दर्ज
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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