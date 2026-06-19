उधर एजुकेटर भर्ती कराने वाली आउटसोर्सिंग संस्था उज्ज्वला सेवा संस्थान की शिकायत ने पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया है. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि बीएसए डॉ. अजीत सिंह ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और बाद में दो लाख रुपये लेने का भी दावा किया गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एक तरफ गायब फाइलों का रहस्य है, दूसरी तरफ भर्ती में कथित धांधली और रिश्वतखोरी के आरोप. ऐसे में हरदोई का शिक्षा विभाग अब जांच एजेंसियों के रडार पर है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच की आंच आखिर कहां तक पहुंचती है.